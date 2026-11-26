Atölye süreci ve öğrenilen teknikler:

Menteşe ilçesinde Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen çömlek atölyesi, gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yürütülen programlar kapsamında yapıldı ve katılımcılara geleneksel çömlekçilik sanatının temel aşamaları uygulamalı olarak aktarıldı.

Atölyede gençlere toprağın şekillendirilmesi, çamurun yoğrulması ve çömlek yapımında kullanılan temel teknikler öğretildi. Uygulamalı eğitim sayesinde katılımcılar teoriyle sınırlı kalmayıp, kendi tasarımlarını hayata geçirme şansı buldu.

Toprağın yoğrulmasından tasarıma:

Çalışma, başlangıç aşamasından bitime kadar el becerilerini ön plana çıkaran bir akışla düzenlendi. Gençler önce malzemenin doğru hazırlanmasını öğrendi, ardından farklı formlar deneyerek bireysel tasarım süreçlerini yürüttü. Bu süreç gençlerin hem ince motor becerilerini güçlendirdi hem de yaratıcılıklarını geliştirdi.

Geleneksel sanatın gençlere katkısı:

Etkinlikte, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar birlikte üretmenin verdiği heyecanla dayanışma ve paylaşım kültürünü deneyimledi. Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, kültür, sanat ve geleneksel el sanatları alanındaki desteklerini sürdüreceklerini ve benzer atölyelerin devam edeceğini belirtti.

Atölye, gençlerin hem kültürel mirasa bağını güçlendirme hem de somut ürün ortaya koyma fırsatı sunarak yerel sanatın canlı kalmasına katkı sağladı.

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