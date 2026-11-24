Genç Kızılay gönüllülerinden hastane ziyareti

Düzce Genç Kızılay gönüllüleri, Diş Hekimleri Haftası kapsamında Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan nöbetçi diş hekimlerini ziyaret etti. Ziyarette gönüllüler, sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için üstlendikleri göreve dikkat çekerek çiçek takdim etti.

ziyaretin amacı ve gerçekleştirilme şekli:

Etkinlik sırasında gönüllüler nöbetçi diş hekimleriyle bir araya geldi ve hafta dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Hastane ortamında kısa bir görüşme gerçekleştirilen ziyaret, çiçek takdimi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla tamamlandı.

gönüllülerin mesajı:

Genç Kızılay gönüllüsü Abdullah Yaldız etkinliğe ilişkin, "Diş Hekimleri Haftası dolayısıyla Genç Kızılay olarak bir program gerçekleştirdik. Bu kapsamda kıymetli diş hekimlerimize çiçek takdim ederek kendilerine teşekkürlerimizi sunduk," dedi. Yaldız, ayrıca tüm diş hekimlerinin haftasını kutlayıp onlara "şiddetten uzak, huzurlu ve başarılı bir yıl" dilediklerini belirtti.

Ziyaret, gönüllülerin diş hekimlerine iyi dileklerini iletmesi ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunmasıyla sona erdi.

DÜZCE GENÇ KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, DİŞ HEKİMLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN NÖBETÇİ DİŞ HEKİMLERİNİ ZİYARET EDEREK ÇİÇEK TAKDİM ETTİ.