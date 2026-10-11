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Gençlerin başarısı: 2026'da Türkiye tarihinde en yüksek madalya sayısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026'da uluslararası bilim olimpiyatlarında Türkiye'nin 78 madalyayla tarihi rekor kırdığını duyurdu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: İrem Özkan

Gençlerin başarısı: 2026'da Türkiye tarihinde en yüksek madalya sayısı

Bakan Kacır'ın değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası bilim olimpiyatlarında 2026 yılının Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Kacır, bu yıl ülke gençlerinin toplam 78 madalya kazanarak Türkiye tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştığını vurguladı.

Bakan, paylaşımında Türkiye'nin uluslararası bilim olimpiyatlarına katılımının 1978'de başladığını ve ilk yıl bir bronz madalya elde edildiğini hatırlatarak, aradan geçen sürede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti.

öne çıkan yarışmalar ve kazanılan madalyalar:

Kacır, TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrencilerin son haftalarda farklı organizasyonlarda elde ettiği sonuçları aktardı. Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 33. Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda ekibimiz 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde gerçekleştirilen 19. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndü. Vietnam'ın Hanoi kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda ise öğrenciler 2 gümüş, 2 bronz madalya ve 1 mansiyon ödülü kazandı.

destek, tebrik ve gelecek beklentisi:

Bakan Kacır, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik etti ve bu başarılarda eğitim kurumlarıyla birlikte TÜBİTAK gibi kurumların desteğinin önemine değindi. Kacır, elde edilen sonuçların gençlerin performansını ve ülkenin bilim eğitimine yapılan yatırımın olumlu yansımalarını gösterdiğini belirtti.

Bu yıl 78 madalya kazanan gençlerimiz gururumuz oldu ifadesini kullanan Kacır, elde edilen kazanımların sürdürülebilir kılınması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR (ARŞİV)

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR (ARŞİV)

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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