Gençlerin kürsüsü: Yeşilyurt’ta münazara ve 120 bin TL ödüllü yarışma

Münazara organizasyonu ve amaçları:

Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Münazara Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen münazara etkinliği, gençlere fikirlerini sahnede ifade etme, eleştirel düşünme ve hitabet becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Organizasyonun duyurusunda etkinliğin toplam 120 bin TL para ödüllü olduğu belirtildi. Etkinlik, gençlerin farklı görüşleri saygı çerçevesinde tartışmasını teşvik etmeyi ve toplumsal fikri gelişime katkı sağlamayı hedefliyor.

Etkinlik takvimi ve başvuru:

Başvurular 11-20 Kasım 2026 tarihlerinde alınacak. Münazara programı ise 22 Kasım 2026 tarihinde İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü Konferans Salonunda başlayacak. Tüm gençlerin katılımına açık olan etkinlik için öğrenciler belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlayarak yarışmaya dahil olabilecekler.

Ödül dağılımı ve dikkat çeken ifade:

Duyuruda dereceye giren öğrencilere yönelik maddi destek vurgulandı; metinde yer alan ifadeye göre dereceye giren gençleri toplam 95 bin TL ödül bekliyor. Ödül dağılımı ise şu şekilde açıklandı: birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncülüğü elde edecek iki öğrencinin alacağı toplam ödül 50 bin TL.

Farklı bölümlerde ve konularda yarışacak gençler, bilgi birikimleri, savunma becerileri ve ikna kabiliyetleriyle jüri karşısına çıkacak. Etkinlik hem bireysel hem de topluluk düzeyinde tartışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkanın değerlendirmesi ve çağrı:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilmelerini, farklı düşüncelere saygı duyarak tartışma kültürü kazanmalarını ve hitabet yeteneklerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Münazara etkinliğimizin gençlerimizin özgüvenlerine, düşünsel gelişimlerine ve sosyal becerilerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Geleceğimizin teminatı olan tüm gençlerimizi fikirlerini kürsüye taşımaya ve bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizatörler, etkinliğin gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra toplumda daha sağlıklı fikir alışverişi ve tartışma kültürü oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte, yarışmaya katılmak isteyen gençlerin duyurulan tarihlere dikkat etmeleri ve başvurularını zamanında tamamlamaları önem taşıyor.

YEŞİLYURT’TA FİKİRLER, KÜRSÜDE BULUŞUYOR