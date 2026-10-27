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Gençlerin ve velilerin geleceği için Erzurum'da güvenlik farkındalığı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde gençlere terörün yöntemlerini anlattı, velilere dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gençlerin ve velilerin geleceği için Erzurum'da güvenlik farkındalığı

Etkinlikler ve sunumlar:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencileri ve öğrenci velilerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleriyle güvenli bir geleceğin inşası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' ile 'El Ele Güvenli Geleceğe' projeleri kapsamında sunum ve stant faaliyetleri gerçekleştirildi.

Üniversite kampüslerinde düzenlenen etkinliklerde öğrencilere, terör örgütlerinin gençleri ağlarına düşürmek için kullandıkları hedef alma ve kandırma yöntemleri aktarıldı. Ayrıca güvenlik birimlerinin bu unsurlara karşı yürüttüğü kararlı mücadele örnekleri paylaşılarak gençlerin eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri riskli durumlar karşısında dikkat etmeleri gereken hususlar detaylandırıldı.

Velilere yönelik bilgilendirme ve önlemler:

Emniyet müdürlüğünün sahadaki çalışmaları üniversite gençliğiyle sınırlı kalmadı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, okul çıkışlarında öğrenci velileriyle bir araya gelerek 'Anne Babalara Tavsiyeler ve Dolandırıcılık' konulu bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, velilere güncel dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmalarını anlattı ve vatandaşların mağdur olmaması amacıyla farkındalık sağlayacak broşürler dağıttı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin bilinçlenmesi ve toplumun her kesiminin güvenli bir gelecekte yaşaması adına bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRENCİ VELİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ...

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRENCİ VELİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK FAALİYETLERİYLE GÜVENLİ BİR GELECEĞİN İNŞASI İÇİN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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