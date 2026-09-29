Gençlerin yerli insansız hava araçları tasarımları Bolvadin BİLSEM'de sergilendi

Ziyaretin kapsamı:

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, bölge ilçelerine de hizmet veren Bolvadin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)'i ziyaret ederek öğrencilerin geliştirdiği projeleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında kurumun eğitim yapısı, atölye çalışmaları ve sergilenen projeler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

öğrenci projeleri ve yerli tasarımlar:

Merkezde sergilenen çalışmalar arasında özellikle öğrencilerin tasarladığı İHA ve SİHA modelleri dikkat çekti. Bu çalışmalar, gençlerin tasarım ve teknolojiye yönelik becerilerinin pratiğe döküldüğü somut örnekler olarak değerlendirildi; öğretmen ve öğrenciler proje süreçleriyle ilgili ayrıntılar aktardı.

bölgesel eğitim ağı ve gelecek hedefleri:

Bolvadin BİLSEM, Bolvadin'in yanı sıra Emirdağ, Çay ve Sultandağı ilçelerindeki öğrencilere de eğitim imkânı sunuyor. Keleş, gençlerin ortaya koyduğu yerli fikirlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bilim ve teknoloji alanında geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Ziyaret, yerel eğitimin teknoloji üretimine katkısını ve BİLSEM modelinin bölgesel yetenek gelişimindeki rolünü gözler önüne serdi. Sergilenen projeler, öğrenci odaklı uygulamalı eğitimin çıktıları olarak merkezdeki eğitim kalitesinin niteliğini ortaya koydu.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, BÖLGE İLÇELERİNE DE HİZMET VEREN BOLVADİN BİLİM VE SANAT MERKEZİ’Nİ (BİLSEM) ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERİN GELİŞTİRDİĞİ YERLİ İHA VE SİHA TASARIMLARI İLE BİLİMSEL PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ.