Tekman'da spor ve fidan etkinliği bir arada

Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Çevirme Köyü’nde gerçekleştirilen programda, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe toplam 75 öğrenci katıldı. Etkinlik, gençlerin hem sportif hem de çevresel farkındalık kazanmasını hedefledi.

Spor müsabakaları ve etkinlikler:

Program kapsamında öğrenciler voleybol, eskrim, halat çekme ve bilek güreşi müsabakalarında ter döktü. Sportif faaliyetlerin yanında düzenlenen fidan dikimi çalışmasıyla doğaya katkı sağlandı. Katılımcılara etkinlik süresince mangal ikramında bulunuldu ve organizasyon sonunda çeşitli hediyeler ile ayakkabı dağıtımı yapıldı.

Amaçlar ve öne çıkan mesajlar:

Etkinlikle gençlerin sportif ve sosyal etkinliklere katılımının teşvik edilmesi, kamu kurumları ile gençler arasındaki bağın güçlendirilmesi ve milli-manevi değerler konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Organizasyonda ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde devlet-millet birlikteliğinin önemi vurgulanarak, gençlerin devletin sunduğu imkânlarla geleceğe güvenle hazırlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Etkinlik, gençlerin hem fiziksel gelişimine katkı sağlamayı hem de toplum ve kurumlar arasındaki güven bağını kuvvetlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir program olarak tamamlandı.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 75 ÖĞRENCİ SPOR MÜSABAKALARINA KATILDI, FİDAN DİKTİ VE ÇEŞİTLİ HEDİYELERLE BULUŞTU.