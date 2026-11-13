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Gençlerle tecrübe paylaşan başkan Erkan Aydın'dan öğrenme çağrısı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, öğrencilerle buluşup kariyer ve kişisel gelişimde azim, sürekli öğrenme ile sosyal sorumluluğun önemini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençlerle tecrübe paylaşan başkan Erkan Aydın'dan öğrenme çağrısı

Osmangazi başkanından gençlere kariyer ve gelişim tavsiyeleri

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, öğrenciler tarafından düzenlenen programda yaşamı ve kariyeriyle ilgili tecrübelerini paylaştı. Etkinlik, gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladı; konuşmada azim, kararlılık ve sürekli öğrenmenin rolü öne çıktı.

eğitimden işe geçişe bakış:

Programda eğitim ile iş hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesi, bireysel becerilerin geliştirilmesi ve toplumsal sorumluluk konuları tartışıldı. Katılımcılar, farklı bakış açıları kazanmanın ve erken dönemde hedefleri netleştirmenin önemine değindi.

başkanın tavsiyeleri:

Başkan Erkan Aydın öğrencilere yönelttiği mesajlarda pratik öneriler sundu ve şu noktalara vurgu yaptı.

Bizim mezun olduğumuz dönemle bugün arasında çok büyük farklar var. Artık önemli olan, sahip olduğunuz bilgi birikimiyle, öğrendiğiniz yabancı dillerle ve mesleğinizde kendinizi ne kadar ileri taşıyabildiğinizle fark oluşturabilmek. Bunun için bugünden harekete geçmeniz gerekiyor. Dersleriniz ne kadar yoğun olursa olsun kendinize zaman ayırabileceğiniz fırsatlar mutlaka var. Sosyal hayatınızı ihmal etmeden bilgi ve becerilerinizi artırmaya devam etmelisiniz. Kendinizi geliştirmeyi yalnızca okul yıllarıyla sınırlamamalı, yaşamınız boyunca sürdürmelisiniz.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, öğrencilerin deneyimlerden yararlanarak kendi hedeflerine yönelmelerine imkan tanıdı ve gençlerin kişisel gelişim süreçlerine katkı sağlamayı hedefleyen bir platform sundu.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMDA TECRÜBELERİNİ...

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMDA TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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