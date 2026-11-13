Gençlik hizmetlerine destek için Sivas'ta hayır çarşısı açıldı

açılış töreni:

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Moralibaba Gençlik Merkezi'nde düzenlenen hayır çarşısının açılışına İl Müftüsü Hasan Limon, müftü yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kur'an kursu öğreticileri, gençlik koordinatörleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören, kurum temsilcileri ile yerel katılımcıların bir araya geldiği bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

amaç ve yürütülecek hizmetler:

Hayır çarşısı, Sivas İl Müftülüğü bünyesindeki gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetlere kaynak sağlamak amacıyla açıldı. İl Müftüsü Hasan Limon, müftülüğün gençlik merkezlerinde her yaş grubuna yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve dini faaliyetler yürüttüğünü belirterek bu çalışmaların desteklenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Limon, yapılan çalışmanın gençlere yönelik hizmetleri güçlendirmeyi hedeflediğini ve İl Müftülüğü olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Açıklamada, hayır çarşısından elde edilecek desteğin doğrudan gençlik faaliyetlerinde kullanılacağı vurgulandı.

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ KADIN GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN GENÇLİK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE HAYIR ÇARŞISI DÜZENLENDİ.