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Gençlik hizmetlerine destek için Sivas'ta hayır çarşısı açıldı

Sivas İl Müftülüğü, Moralibaba Gençlik Merkezi'nde kurulan hayır çarşısıyla gençlik merkezlerinde yürütülen sosyal, kültürel ve dini faaliyetlere destek sağlayacağını açıkladı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Emre Koç

Gençlik hizmetlerine destek için Sivas'ta hayır çarşısı açıldı

Gençlik hizmetlerine destek için Sivas'ta hayır çarşısı açıldı

açılış töreni:

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Moralibaba Gençlik Merkezi'nde düzenlenen hayır çarşısının açılışına İl Müftüsü Hasan Limon, müftü yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kur'an kursu öğreticileri, gençlik koordinatörleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören, kurum temsilcileri ile yerel katılımcıların bir araya geldiği bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

amaç ve yürütülecek hizmetler:

Hayır çarşısı, Sivas İl Müftülüğü bünyesindeki gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetlere kaynak sağlamak amacıyla açıldı. İl Müftüsü Hasan Limon, müftülüğün gençlik merkezlerinde her yaş grubuna yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve dini faaliyetler yürüttüğünü belirterek bu çalışmaların desteklenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Limon, yapılan çalışmanın gençlere yönelik hizmetleri güçlendirmeyi hedeflediğini ve İl Müftülüğü olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Açıklamada, hayır çarşısından elde edilecek desteğin doğrudan gençlik faaliyetlerinde kullanılacağı vurgulandı.

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ KADIN GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN GENÇLİK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK...

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ KADIN GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN GENÇLİK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE HAYIR ÇARŞISI DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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