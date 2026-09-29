Gençlik odaklı yatırımlar: Efeler'de eğitim, teknoloji ve sosyal destek bir arada

Efeler Belediyesi'nin gençlik vizyonu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin liderliğinde hayata geçirilen projeler, çocukların ve gençlerin eğitimden kültüre, teknolojiden spora kadar çok yönlü gelişimini hedefliyor. Belediye, sunduğu hizmetlerde fırsat eşitliğini temel alarak her çocuğun ve gencin potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Dijital ve akademik destek merkezleri

DİGEM ile teknolojiye erişim

Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), yapay zeka, yazılım, grafik tasarım, 3D modelleme, robotik kodlama ve dijital okuryazarlık gibi alanlarda tamamen ücretsiz eğitimler sunuyor. Modern teknolojik altyapı ve uygulamalı eğitim modeliyle merkez, gençlerin teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten bireyler olarak öğrenmesini sağlıyor.

EFEGEM ile sınav hazırlığı

Efeler Gençlik Merkezi (EFEGEM), 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz konu anlatımları ve soru çözümü programlarıyla lise ve üniversiteye giriş sürecinde destek oluyor. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği derslerle öğrencilerin eksik alanları tamamlanırken, ailelerin eğitim harcamalarında da rahatlama hedefleniyor.

Sosyal, kültürel ve özel ihtiyaçlara yönelik hizmetler

Sanat, spor ve sosyal atölyeler

Belediye, İngilizce, akıl oyunları, halk oyunları, drama, jimnastik, futbol ve müzik atölyeleri gibi geniş bir kurs yelpazesi sunuyor. Gitar ve bağlama dersleri ile sanat atölyeleri, çocukların yeteneklerini keşfetmesine olanak tanırken sosyal etkinlikler gençlerin iletişim ve takım becerilerini güçlendiriyor.

Engelsiz yaşam ve otizm merkezleri

Engelsiz Yaşam Merkezi, zihinsel, işitme, görme, ortopedik, dil ve konuşma engeli bulunan bireylerin yanı sıra Disleksi ve Down Sendromu gibi özel durumlara sahip vatandaşlara ücretsiz, kişiye özel eğitimler sunuyor. Merkezde oyun grupları, dinlenme ve sosyalleşme alanlarıyla toplumsal katılım destekleniyor.

Otizm Yaşam Merkezi ise otizmli bireylerin algı, bellek, motor, dil ve iletişim becerileri ile sosyal uyum ve akademik gelişimine odaklanıyor. Ergoterapi, duyu bütünleme, spor, müzik, resim, oyun, özel eğitim ve dil-konuşma eğitimleri ücretsiz sağlanıyor.

Gençlerin sosyal yaşamını güçlendiren adımlar

Yurt Kafe ve kent yaşamı

Yurt Kafe, Işıklı Mahallesi Işıklı Parkı içinde, KYK yurtlarının karşısında yer alıyor. Doğayla iç içe ortamı ve öğrenci bütçesine uygun fiyatlarıyla gençlere buluşma, dinlenme ve ders çalışma imkanı sunuyor; kent yaşamında gençlerin bir araya geldiği bir merkez olarak öne çıkıyor.

Kent Zarafet Merkezi ile dayanışma

Kent Zarafet Merkezi ise evlilik hazırlığındaki çiftlere ücretsiz gelinlik, damatlık ve kına gecesi kıyafetleri temin ediyor. Uygulama, çiftlerin bütçelerine katkı sağlarken kıyafetlerin yeniden kullanımını teşvik ederek çevreci bir dayanışma modeli oluşturuyor.

Akran zorbalığına müdahale programları ve çocuklarla felsefe gibi etkinlikler, gençlerin sorgulama, iletişim ve kendini ifade etme becerilerini güçlendirmeye yönelik olarak uygulanıyor.

Kapanış ve belediye anlayışı

Projelerin merkezinde gençlerin geleceğe hazırlanması olduğu vurgulanıyor. Başkan Anıl Yetişkin’in konuya dair sözleri şöyle:

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin ekonomik şartlar nedeniyle eğitimden, teknolojiden, spordan, sanattan ve sosyal yaşamdan uzak kalmasını istemiyoruz. Efeler’de her gencimizin kendisini geliştirebilmesini, yeteneklerini keşfedebilmesini ve geleceğe umutla hazırlanabilmesini önemsiyoruz. Bunun için belediyemizin imkânlarını çocuklarımız ve gençlerimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Onların hayallerine giden yolda yanlarında olmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri"

Efeler Belediyesi, sunduğu çok yönlü hizmetlerle hem bireysel gelişimi hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor ve gençlerin kent yaşamına aktif katılımını desteklemeyi sürdürüyor.

EFELER BELEDİYESİ’NDEN GENÇLERE DESTEK