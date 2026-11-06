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Genel kurulda 'uçak nerede' sorusuna kürsüden KAAN yanıtı

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti'li Turhan Çömez'in 'Uçak nerede?' çağrısına AK Parti'li Mustafa Canbey, kürsüde KAAN fotoğraflarını gösterip "Uçaklarımız uçuyor" dedi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Caner Şahin

Genel kurulda 'uçak nerede' sorusuna kürsüden KAAN yanıtı

Genel kurulda Balıkesir milletvekilleri arasında savunma sanayisi tartışması

TBMM Genel Kurulunda, Mekke Ortak Savunma Anlaşması görüşmeleri sırasında Balıkesir'i temsil eden iki milletvekili arasında millî savunma projelerine dair dikkat çeken bir atışma yaşandı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey arasında geçen diyalog, Genel Kurulun öne çıkan anları arasında yer aldı.

Meclis kürsüsünde soru:

Konuşmasında iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Turhan Çömez, Türkiye'nin yerli ve millî uçak projelerini gündeme taşıdı. Çömez, 2019 referansını vererek salonda, "2019 yılında yerli ve millî uçak uçuracaktınız. Uçak nerede? Sizden cevap istiyorum" ifadelerini kullandı ve projelerin durumu hakkında açıklama talep etti.

Canbey'in yanıtı ve görseller:

Kürsüye çıkan Mustafa Canbey ise savunma sanayisinde kaydedilen adımları görsellerle yanıtladı. Canbey, Türkiye'nin havacılık projelerine ilişkin fotoğrafları Genel Kurulda gösterdi ve özellikle millî muharip uçak projesine vurgu yaparak KAAN başta olmak üzere geliştirilen hava araçlarının varlığına dikkat çekti. Canbey'in sözleri özetle, "Uçaklarımız uçuyor" şeklinde oldu.

Balıkesir'i TBMM'de temsil eden iki milletvekilinin bu karşılıklı açıklamaları, yerli ve millî savunma sanayisinin hem eleştiri hem savunma ekseninde tartışıldığı anlara örnek teşkil etti ve Genel Kurul gündeminde iz bıraktı.

BALIKESİR’İ TBMM’DE TEMSİL EDEN İKİ MİLLETVEKİLİNİN YERLİ VE MİLLÎ SAVUNMA SANAYİSİ ÜZERİNDEN...

BALIKESİR’İ TBMM’DE TEMSİL EDEN İKİ MİLLETVEKİLİNİN YERLİ VE MİLLÎ SAVUNMA SANAYİSİ ÜZERİNDEN KARŞILIKLI AÇIKLAMALARI GENEL KURULUN DİKKAT ÇEKEN ANLARI ARASINDA YER ALDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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