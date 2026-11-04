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Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu Stokholm'de diplomasi ve askeri temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, İsveç ziyaretinde Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç ile Askeri Ataşeliğini ziyaret ederek temaslarda bulundu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Elif Demir

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu Stokholm'de diplomasi ve askeri temaslarda bulundu

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu'nun Stokholm ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İsveç'te Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç ve Askeri Ataşeliğini ziyaret etti.

görüşmede ele alınan konular:

Görüşmede ikili savunma ilişkileri, bölgesel güvenlik ve karşılıklı iş birliği konuları ele alındı. Taraflar, mevcut temasların sürdürülmesi ve iş birliği alanlarının değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

askeri ataşeliği ziyareti:

Bayraktaroğlu, Askeri Ataşeliğinde görev yapan personelle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu ve koordinasyon ile iletişim süreçlerine ilişkin bilgileri yerinde inceledi. Ziyaret, iki ülke arasındaki askeri-diplomatik temasların devamına işaret etti.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, İSVEÇ’TE, TÜRKİYE’NİN STOKHOLM BÜYÜKELÇİSİ...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, İSVEÇ’TE, TÜRKİYE’NİN STOKHOLM BÜYÜKELÇİSİ KORHAN KARAKOÇ’U ZİYARET ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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