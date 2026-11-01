Geniş güvenlik uygulaması: Huzur İstanbul denetimleri Taksim Meydanı'nda sürdü

Denetimin kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen 'Huzur İstanbul' uygulamasına özel harekat polislerinin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçileri de katıldı. Ekipler, şehir merkezinde ve belirlenen noktalarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uygulama noktaları ve işlemler:

Taksim Meydanı başta olmak üzere uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Durdurulan şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı; durdurulan otomobil ve taksilerin içleri ile bagajları ekipler tarafından arandı.

Trafik ve uygulama süresi:

Denetimler sırasında trafik kontrolleri de gerçekleştirildi ve uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Huzur İstanbul denetiminin geç saatlere kadar devam edeceği bildirildi.

İSTANBUL GENELİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘HUZUR İSTANBUL’ DENETİMİNDE, ARAÇLAR VE YAYALAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ.