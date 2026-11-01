Dolar 49,9355 +0,05%
Euro 55,7588 -0,03%
Bist 10.759,56 -3,63%
Altın Gram 6.259,54 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Geniş güvenlik uygulaması: Huzur İstanbul denetimleri Taksim Meydanı'nda sürdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 'Huzur İstanbul' uygulamasında özel harekat ve bekçilerin de katıldığı ekipler, araç ve yayaları tek tek kontrol etti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 23:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Geniş güvenlik uygulaması: Huzur İstanbul denetimleri Taksim Meydanı'nda sürdü

Denetimin kapsamı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen 'Huzur İstanbul' uygulamasına özel harekat polislerinin yanı sıra çarşı ve mahalle bekçileri de katıldı. Ekipler, şehir merkezinde ve belirlenen noktalarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Uygulama noktaları ve işlemler:

Taksim Meydanı başta olmak üzere uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Durdurulan şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı; durdurulan otomobil ve taksilerin içleri ile bagajları ekipler tarafından arandı.

Trafik ve uygulama süresi:

Denetimler sırasında trafik kontrolleri de gerçekleştirildi ve uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Huzur İstanbul denetiminin geç saatlere kadar devam edeceği bildirildi.

İSTANBUL GENELİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘HUZUR İSTANBUL’ DENETİMİNDE...

İSTANBUL GENELİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘HUZUR İSTANBUL’ DENETİMİNDE, ARAÇLAR VE YAYALAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaburun'da şarampole yuvarlanan otomobilde dört kişi yaralandı
images

Sakarya'da onarılan tüp evde alev aldı, aile bahçeye attı
images

Asar köyünde alevler bir evi kullanılmaz bıraktı, iki kişi hastanelik oldu
images

Daireden yayılan koku alarm verdi: yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitiren kadın bu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaburun'da şarampole yuvarlanan otomobilde dört kişi yaralandı

Sakarya'da onarılan tüp evde alev aldı, aile bahçeye attı

Asar köyünde alevler bir evi kullanılmaz bıraktı, iki kişi hastanelik oldu

Daireden yayılan koku alarm verdi: yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitiren kadın bulundu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı