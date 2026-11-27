proje kapsamında okullarda toplanan atıklar fidanla buluştu:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri çerçevesinde hayata geçirilen "Bi’ Fikirle Eskişehir" uygulamasının seçilen projelerinden biri olan "Yeşil Adımlar, Dönüşümle Büyüyoruz" çalışması, kentte çevre bilincinin yaygınlaşmasına somut bir katkı sundu. 71 Evler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, 18 okulun topladığı geri dönüştürülebilir atıklar sayesinde 2 bin 800 karaçam fidanı toprakla buluşturuldu.

eğitim, katılım ve dönüşüm ilişkisinin güçlendirilmesi:

Proje, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Eko-Okullar Programı kapsamındaki okulların katılımıyla yürütüldü. Öğrenciler pet şişe, kâğıt ve diğer ayrıştırılabilir atıkları biriktirerek geri dönüşüm sürecine katkı sağladı; biriktirilen atıklar ilgili ilçe belediyeleri tarafından teslim alınarak ekonomiye yeniden kazandırıldı. Bu adım, çevre eğitimi ile uygulamanın birleştiği bir model sunuyor ve sürdürülebilir alışkanlıkların okul düzeyinde pekiştirilmesini hedefliyor.

katılımcı bütçeden doğan bir fikir ve genç öncülük:

Projeyi fikir olarak ortaya koyan 10 yaşındaki Melis Kısa, etkinlikte projenin okul, aile ve belediyenin ortak çalışmasıyla geleceğe yönelik bir adım olduğunu vurguladı. Melis, özellikle plastik ve kâğıt atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasının amaçlandığını belirterek, "Bi’ Fikirle Eskişehir" kapsamında halk oylamasıyla seçilen 26 projeden biri olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti ve projeyi gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce törende, 2026 yılı proje hazırlıklarında kent sakinlerinden aldıkları fikirlerin önemine değinerek Melis’in sorusunun proje sürecini başlattığını hatırlattı. Başkan Ünlüce, öğrenci ve ilçe belediyelerinin birlikte yaptığı çalışmalar sayesinde ortaya çıkan katma değeri öne çıkararak emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti. Ayrıca Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere proje destekçilerinden söz etti.

Eko-Okullar Koordinatörü Nadir Erdem ise projenin çocuklarda çevre bilincini güçlendireceğini, doğal kaynakların korunması yönünde somut davranış değişikliği yaratacağını ve öğrencilerin bugün diktikleri fidanları yıllar sonra ziyaret ederek kendi emeklerini görme fırsatı bulacaklarını belirtti. Erdem, Eskişehir’de yürütülen bisiklet yolları, İklim Adası ve Porsuk Çayı çevresi çalışmaları gibi örneklerin de çevreci yaklaşımı pekiştirdiğini kaydetti.

Törenin sonunda Başkan Ünlüce, Melis Kısa, öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte karaçam fidanlarını dikti. Proje, geri dönüşüm ve ağaçlandırmayı bir araya getirerek hem kent yeşilinin artırılmasını hem de çocukların sürdürülebilir bir kent için aktif rol almasını amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla Eskişehir’in daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve yeşil bir kent olma hedefinin destekleneceğini, öğrenci katılımının ise bu hedefin uzun vadeli sahiplenilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan Ünlüce ayrıca öğrencileri İklim Adası’na davet ederek burada yeni çevreci proje fikirleri geliştirecekleri etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.

Sonuç olarak, okul tabanlı geri dönüşüm çalışmasının fidan dikimiyle tamamlanması, kaynakların yeniden değerlendirilmesiyle elde edilen somut bir fayda örneği oluşturdu; proje hem toplumsal farkındalığı hem de kent ekosistemine yapılan yatırımı aynı anda besledi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN "Bİ’ FİKİRLE ESKİŞEHİR" PROJESİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ "YEŞİL ADIMLAR, DÖNÜŞÜMLE BÜYÜYORUZ" PROJESİYLE 18 OKULDA TOPLANAN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLAR, 2 BİN 800 KARAÇAM FİDANIYLA YEŞİL BİR GELECEĞE DÖNÜŞTÜ.