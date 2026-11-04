gevaş’te otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Gevaş’te trafik kazası: araç takla attı

Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen kazada, 21 GP 767 plakalı otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attığı bildirildi. Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti.

Kaza ve müdahale:

Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıların durumuna göre gerekli tedbirleri aldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı; jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, ulaşım güvenliği ve benzeri olayların önlenmesi için sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Soruşturmanın ilerlemesiyle kaza nedeni ve olaya ilişkin diğer detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.