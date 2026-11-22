Denetimlerin kapsamı:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için saha denetimlerini sürdürdü. Müdürlüğün açıklamasına göre, 13 Kasım - 20 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde kent genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik toplam 271 işletme kontrol edildi.

Denetimler sırasında ürünlerin mevzuata uygunluğu ve güvenilirliğinin tespiti amacıyla 13 adet numune alınarak laboratuvara gönderildi. Ekipler, belge ve etiket incelemelerinin yanı sıra hijyen koşulları ve saklama standartlarına da odaklandı.

Alo 174 başvuruları ve işlem süreci:

Denetim faaliyetlerinin yanı sıra tüketicilerin şikâyet ve taleplerinin iletildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen bildirimler de titizlikle değerlendirildi. Bir haftalık sürede hattan gelen 19 başvuru ekipler tarafından incelenerek gerekli idari ve teknik işlemler başlatıldı.

Yetkililer, kentte gıda güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek vatandaşları karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeye çağırdı. Denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ve sonuçların mevzuat çerçevesinde takip edileceği ifade edildi.

Bu denetim döngüsü, tüketici bilincinin artırılması ve işletmelerin mevzuata uyumunun sağlanması açısından düzenli aralıklarla tekrarlanacak. Halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE YÜRÜTÜLEN GIDA DENETİMLERİ KAPSAMINDA SON BİR HAFTADA 271 İŞLETME KONTROL EDİLİRKEN, ANALİZ İÇİN 13 NUMUNE ALINDI.