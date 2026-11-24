Cide'de yol sürprizi:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yola çıkan bir ayı, seyir halindeki bir ailenin aracının önüne çıkarak kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar, araçtaki aile tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

olay anı:

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Kastamonu'ya seyir halinde olan ailenin aracı, Cide ilçesi Gideros Koyu mevkiinde ilerlerken aniden bir ayı yolun ortasına çıktı. Panik yaşayan sürücü, durumu kontrol altına almak için korna çalarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı.

Ayı, bir süre aracın önünde ilerledikten sonra yoldan çıkarak gözden kayboldu. Sürücü ve araçtaki aile üyelerinin davranışları kayıtlarda yer aldı.

kayda geçen görüntüler:

Yaşananlar, araç içindeki aile tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde ayının yola çıkışı, sürücünün tepkisi ve hayvanın daha sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor. Olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmedi.

Görüntüler, bölgedeki beklenmedik vahşi yaşam karşılaşmalarının ve sürüş sırasında dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

KASTAMONU’NUN CİDE İLÇESİNDE YOLA ÇIKAN AYI, ARAÇTAKİ AİLENİN KORNA ÇALMASINA RAĞMEN YOLUNA DEVAM ETTİ.