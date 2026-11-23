Giresun'da uzun yaşamın simgesi

Giresun'da yaşayan 94 yaşındaki İsmet Uzuner, yakınlarıyla bir araya gelerek yeni yaşını kutladı. Beş çocuğu ve torunlarının çocukları dahil yaklaşık 60 torunu bulunan Uzuner, ailenin etrafında toplanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yılbaşında eşini, 95 yaşında kaybeden Uzuner'in geniş aile sevgisi ve yerel yaşam tarzı, bölgedeki uzun ömürlü bireylerin dikkat çeken özellikleriyle örtüşüyor.

hayatını toprağa ve emeğe bağladı:

Uzuner, yaşamının büyük bölümünü tarım ve emekle geçirdiğini anlattı. 'Allah bütün ailemden razı olsun. Şu anda iyiyim, Allah bundan kötü duruma düşürmesin. Çocuklarımla beraber huzurluyum,' diyen Uzuner, sözlerine şöyle devam etti: 'Eskiden mısır ekmeği yerdik. Buralar hep mısır tarlasıydı, topraktan geçindik. Kendi ekip diktiklerimizden beslendik.'

İş hayatına ilişkin olarak Uzuner, 25 yıldan fazla pazarcılık yaptığını ve o dönemde ulaşımın sınırlı olması nedeniyle her yere yürüyerek gidip geldiklerini vurguladı. 'Çok çalışmanın faydası var. 'Çalışan demir paslanmaz' derler ya; çalışmayı çok severim ama artık pek çalışamıyorum,' sözleriyle gündelik emeğin yaşına kattığı rolü özetledi.

aileye göre sır: doğal beslenme ve hareket:

Torunu Tamer Uzuner, ailelerinde uzun yaşamın kuşaktan kuşağa aktarılan bir özellik olduğunu belirtti. 'Benim anneannem 110 yaşına kadar yaşadı, dedem 95 yaşında vefat etti. Babaannem de şimdi 93 yaşını bitirdi, 94'üncü yaşına girdi,' diyen Tamer, genetik faktörlerin yanı sıra Karadeniz'in doğal beslenme ve hareketli yaşam tarzının önemine değindi.

Tamer Uzuner, 'Elbette genetik faktörler önemli ancak Karadeniz insanının doğal beslenmesi, heyecanlı ve hareketli yaşantısı, fındık, yayla kültürü ve yaşama coşkusu bu uzun ömrün sırrı olduğunu düşünüyoruz,' diyerek aile fertlerinin sağlıklı yaşam tercihlerini özetledi.

Yeni yaşın kutlandığı aile toplantısında duygularını paylaşan yakınları, büyüklerinin başlarında olmasından duydukları gururu dile getirdi ve Uzuner'in yaşam öyküsünün, bölgedeki uzun ömür geleneğinin somut bir örneği olduğunu belirtti.

GİRESUN’DA YAŞAYAN İSMET UZUNER, 93 YAŞINI DOLDURARAK 94 YAŞINA GİRDİ. UZUNER, YENİ YAŞINI AİLESİYLE BİRLİKTE KUTLADI.