Girne faciasında soruşturma derinleşiyor: 9 zanlı yedi gün daha tutuklu

Soruşturmanın son duruşması ve mahkeme kararı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan dokuz kişi üçüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, polisin soruşturmanın devam ettiğine ilişkin talebini değerlendirerek zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Duruşmada soruşturmayla ilgili bulguları aktaran Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, yürütülen çalışmaların çok yönlü ve devam ettiğini belirtti. Mahkeme salonu önünde ise faciada yakınlarını kaybeden aileler toplanarak zanlılara tepki gösterdi; bazı aileler mahkeme önünde zanlıları "katil" diye bağırdı.

Davalılar ve ifadeler:

Şirket yöneticisi Ali Özdüşler, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve N. Sercan, birinci makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat üyeleri Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Huseynov ve Rashat Ibrahimov duruşmaya getirildi. Mannaş, kaptan Mustafa Öz'ün henüz beyanda bulunmadığını, ikinci kaptan Merve N. Sercan'ın verdiği ifadelerin ise soruşturmanın aydınlatılmasına katkı sağladığını bildirdi.

Delil çalışmaları ve dijital incelemeler:

Polisin aktardığına göre soruşturma kapsamında bugüne kadar 295 kişi ifade verdi. Mannaş, hâlâ alınması gereken ifadelerin bulunduğunu ve soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında derdest emri bulunduğunu, bu kişilerin aranmasına devam edildiğini mahkemeye iletti.

Zanlılara ait dijital materyaller üzerinde incelemeler sürüyor. Mahkemede, zanlılardan birine ait telefonun emare olarak alındığı, başka bir zanlıya ilişkin evrak ve bilgisayarın da bilirkişi incelemesine gönderildiği belirtildi. Bu kapsamda dijital verilerin değerlendirilmesi soruşturmanın önemli bir ayağını oluşturuyor.

Ayrıca, halen kayıp olan yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydı soruşturma dosyasına girdi; görüntüde geminin kızağının kırık olduğu iddiası yer alıyor ve bu görüntü bilirkişi incelemesine gönderildi. Mahkeme, bu tür görsel delillerin teknik değerlendirmesinin kazanın mekanizmasının aydınlatılmasında belirleyici olacağını kaydetti.

Kara kutu, otopsi ve DNA çalışmaları:

Facianın nedenlerinin ortaya konulması açısından kritik öneme sahip olan geminin kara kutusu henüz bulunamadı; arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG ALEMDAR tarafından gemi enkazından çıkarılan 6 kişinin naaşına ilişkin otopsi bulguları mahkemeye sunuldu; otopsilerde travma ve suda boğulma belirtilerinin tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında 11 kişiden DNA örneği alındığı, ayrıca 3 kişinin test verdiği ve sonuçların 6 Eylül'de çıktığı mahkemeye aktarıldı. Yaralılardan da örnekler alınmış ve bu sonuçlar temin edilmiş durumda. Mahkemede ayrıca geminin enkazının yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğu bilgisi verildi; kurtarma çalışmalarında TCG ALEMDAR'ın enkazdan yüzeylendirdiği kişilerin çıkartıldığı ve otopsi süreçlerinin tamamlandığı bildirildi.

Teknik inceleme, sertifikalar ve uluslararası iş birliği:

Mahkeme dosyasında geminin sefer ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler değerlendiriliyor. Gemiye ait ilgili sertifikaların soruşturma dosyasında bulunduğu, limanlar dairesinden alınan inceleme belgelerinin tercüme ettirildiği aktarıldı. Mürettebata ait bazı sertifikaların temin edildiği, Türkiye'den gelmesi beklenen belge ve sertifikalara ilişkin adli yardım talebinde bulunulduğu belirtildi.

Soruşturma makamları, geminin 2024 yılı sonrasında seferden düşürülmesine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığını; geminin Türkiye hattında 320'den fazla sefer yaptığı bilgisinin mahkemeye sunulduğunu da kaydetti. Ayrıca survey anlaşmaları ve su sızdırmazlığı yükümlülükleri çerçevesinde gemide su girişinin sızdırmazlık şartlarına aykırı olup olmadığı teknik raporlarla inceleniyor.

Kaptanlık ehliyetine ilişkin kesinleşmiş bir yanıt henüz dosyada yer almadığı, bu konuda Türkiye'deki yetkili kurumlardan gelecek cevabın beklendiği ifade edildi. Bilirkişi heyetinin kıyıya vuran gemi parçalarını muhafaza altına aldığı ve bu parçalar üzerinde ayrıntılı teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın yol haritası:

Mahkeme kararında, soruşturmanın; alınan 295 ifadenin değerlendirilmesi, yeni ifadelerin temini, dijital materyallerin çözümlenmesi, bilirkişi raporlarının tamamlanması, kara kutunun bulunması ve Türkiye'den talep edilen belge ve bilgilerin dosyaya eklenmesi yönünde çok yönlü yürütüldüğü vurgulandı. Bu nedenle dokuz zanlının tutukluluğunun soruşturmanın seyrine göre 7 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Faciada şu ana kadar toplam 14 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 14 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi mahkeme kayıtlarına geçirildi.

Soruşturma, delillerin teknik analizi ve uluslararası yazışmaların tamamlanmasına bağlı olarak ilerleyecek; mahkeme süreci ve adli işlemler eş zamanlı şekilde yürütülüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı üçüncü kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Polis, bugüne kadar 295 ifade alındığını, 5 kişi hakkında derdest emri bulunduğunu, geminin kara kutusunun henüz bulunamadığını ve Türkiye'den bazı belge ve sertifikaların beklendiğini açıkladı. Yolculardan birinin olay sırasında ailesine gönderdiği video kaydında geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğü belirtildi.