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GKV'li Yağız Aras Yiğit'ten uluslararası piyano başarısı

GKV Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yağız Aras Yiğit, LCME Grade 1 piyano sınavında en yüksek derece 'Distinction' alarak uluslararası alanda dikkat çekti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

GKV'li Yağız Aras Yiğit'ten uluslararası piyano başarısı

GKV'li minik yetenek uluslararası düzeyde tescillendi:

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yağız Aras Yiğit, dünya çapında kabul gören London College of Music Examinations (LCME) piyano sınavında üstün bir başarı gösterdi. University of West London bünyesindeki sınavda katıldığı Grade 1 sınavını en yüksek derece olan 'Distinction' ile tamamlayan Yiğit, yeteneğini uluslararası standartlarda belgeledi.

sınav ve elde edilen derece:

LCME tarafından yürütülen sınav, performans, teknik yeterlik ve sahne disiplini gibi kriterleri değerlendiriyor. GKV'li minik piyanist, sınavın tüm aşamalarında güçlü bir performans sergileyerek komisyonun beğenisini kazandı. Alınan 'Distinction' notu, öğrencinin piyano eğitiminde hem teknik hem de müzikal olgunluk açısından öne çıktığını gösteriyor.

okulun yaklaşımı ve değerlendirme:

GKV Özel Okulları yöneticileri bu sonucu kurum kültürünün ve müzik eğitimine verilen önemin bir yansıması olarak değerlendiriyor. GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, Yağız Aras'ın başarısını disiplinli çalışma, aile desteği ve okulun nitelikli eğitiminin ortak sonucu olarak nitelendirdi. Gürsel, öğrenciyi ve emeği geçen öğretmenleri kutlayarak bu tür başarıların okulun sanata verdiği önemi doğruladığını vurguladı.

Yağız Aras'ın elde ettiği bu uluslararası başarı, Gaziantep eğitim ve sanat ortamında olumlu yankı uyandırdı. Küçük yaşta elde edilen bu tür dereceler, hem öğrencinin gelecekteki yolunu şekillendiriyor hem de GKV'nin köklü eğitim geleneğinin genç yetenekler aracılığıyla nasıl sürdürüldüğünü gösteriyor. Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencinin gelişimini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL İLKOKULU 3. SINIF ÖĞRENCİSİ YAĞIZ ARAS YİĞİT, ULUSLARARASI MÜZİK...

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL İLKOKULU 3. SINIF ÖĞRENCİSİ YAĞIZ ARAS YİĞİT, ULUSLARARASI MÜZİK OTORİTESİ LONDON COLLEGE OF MUSİC EXAMİNATİONS (LCME) PİYANO SINAVINDAN "DİSTİNCTİON" (ÜSTÜN BAŞARI) DERECESİYLE AYRILARAK ADINI ULUSLARARASI SAHNEYE YAZDIRDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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