Dolar 50,1525 +0,06%
Euro 56,0683 -0,19%
Bist 11.297,11 -0,32%
Altın Gram 6.582,46 -0,76%
EUR/USD 1,1174 -0,39%
Brent Petrol 97,04 -1,27%
--°

Göbeklitepe film festivali sanat, söyleşi ve arkeolojiyi Şanlıurfa'da buluşturdu

Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali Şanlıurfa'da başladı; Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki açılışta sergi yer aldı. Gösterimler 8 Kasım'a dek ücretsiz.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Göbeklitepe film festivali sanat, söyleşi ve arkeolojiyi Şanlıurfa'da buluşturdu

Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali kapılarını açtı

Bu yıl beşincisi düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle ve Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği organizasyonuyla başladı. Açılış programı, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve sanatçı İbrahim Halil Kutluğ’un "İzlerin Hafızası" sergisi izleyicilerle buluştu.

Açılış ve sergi:

Açılış töreninde serginin yanı sıra festivalin çok yönlü bir program sunduğu vurgulandı. Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan, açılışı bir konserle yaptıklarını belirterek katılımcılara ve destekçilere teşekkür etti. Doğan, festivalin kapsamını büyütmek için yerel iş dünyasının ve sanatseverlerin desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Gösterimler, söyleşiler ve ücretsiz etkinlikler:

Festival boyunca tüm gösterimlerin ve etkinliklerin ücretsiz olacağı bildirildi. Programda ulusal ve uluslararası film gösterimleri yer alıyor; ayrıca arkeoloji temalı belgeseller, söyleşiler, özel film gösterimleri ve konserler planlandı. Organizasyon, izleyicilere Türkiye’nin Oscar adayı olan bir filmi de izleme fırsatı sunacak.

Festivalin bu yılki ana teması "Sayburç" olarak belirlendi. Etkinlik programı hafta sonuna kadar yoğun bir seçkiyle sürecek; festival yetkilileri Pazar gününe dek devam eden etkinliklerin izleyicilere zengin bir deneyim sunacağını aktardı.

Onur ödülleri bu yıl sinema dünyasının tanınmış isimlerine takdim edilecek. Festival kapsamında onur ödülleri oyuncular Meltem Cumbul ile Menderes Samancılar'a verilecek ve ödül töreni Pazar günü bir konserle son bulacak.

Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan, daha fazla sanatçı ve yönetmen getirmek için toplumun desteğine çağrı yaptı: "Daha fazla büyümek için, daha fazla sanatçı getirmek için, iyi yönetmen getirmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var." Yetkililer, programa katılmak isteyen tüm sanatseverleri ve yerel destekçileri etkinliklere davet ediyor.

Festival, 8 Kasım tarihinde sona erecek olup, program süresince düzenlenen tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak erişilebilecek.

ŞANLIURFA’DA &quot;5. GÖBEKLİTEPE ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ&quot; BAŞLADI

ŞANLIURFA’DA "5. GÖBEKLİTEPE ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ" BAŞLADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette
images

Ladik'te 700 yıllık manevi miras: Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai türbesi
images

Kütahya'da sanat için ortak adımlar: başkan Kahveci Kent Konseyi yönetimiyle bir...
images

Shakespeare'in 'On İkinci Gece'si kocaeli sahnesinde yeni bir dille buluşuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayaönü'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Dicle Üniversitesi'nde çocuklara yönelik ileri düzey CRT-ICD tedavisi başarıyla uygulandı

Bebeklerde göz tansiyonuna dikkat: iri göz ve ışığa hassasiyet göz ardı edilmemeli

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi