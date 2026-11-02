gökçeada kaymakamı sahaya çıkarak engelsiz yaşam için çağrı yaptı

gökçeada'da sembolik mücadele:

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen 8. Gökçeada Voleybol Turnuvası kapsamında gerçekleştirilen "Engelsiz Yaşam Farkındalık Gösteri Maçı" sahada birlik ve dayanışma mesajı verdi. Kaymakam Osman Acar da etkinlikte yer alarak organizasyona destek verdi ve sporun toplumsal bütünleşmedeki rolüne dikkat çekti.

protokol ve toplum temsilcileri bir aradaydı:

Karşılaşmayı; Engelsiz Kızılay Gökçeada Başkanı Ümit Alcan, Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Buruksu ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tayyip Dikici ile Gökçeada Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birlikte izledi. Etkinlik, farklı kesimlerin ortak paydada buluştuğu bir örnek olarak değerlendirildi.

Organizatörler, maçın amacını engelli bireylerin toplumsal hayata eşit şartlarda katılımına dikkat çekmek ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak şeklinde özetledi. Kaymakam Osman Acar sahaya çıkarak hem sembolik destek verdi hem de sporun engelleri görünür kılmada etkili bir araç olduğunu vurguladı.

sporun birleştirici gücü ve eşitlik vurgusu:

Etkinlik boyunca, sporun sadece rekabet sahası olmadığı; aynı zamanda sosyal entegrasyon, dayanışma ve erişilebilirlik bilincinin güçlenmesi için bir platform olduğu mesajı öne çıktı. Organizasyon, yerel düzeyde farkındalık yaratmayı ve engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha kolay erişimini desteklemeyi hedefledi.

Gökçeada Spor Kulübü tarafından düzenlenen bu tür programların; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticilerin ortak katılımıyla daha geniş kitlelere ulaşabileceği, böylece toplumsal algıda kalıcı değişimler yaratılabileceği ifade edildi. Kaymakamın sahaya çıkarak verdiği destek de etkinliğin sembolik önemini pekiştirdi.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE KAYMAKAM OSMAN ACAR, 8. GÖKÇEADA VOLEYBOL TURNUVASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN "ENGELSİZ YAŞAM FARKINDALIK GÖSTERİ MAÇI"NA KATILARAK SAHAYA ÇIKTI.