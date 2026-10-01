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Gökçeada'da okuyan ada hareketi başladı

Gökçeada Kaymakamlığı destekli 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesiyle adada her salı 20.00-20.30 kitap buluşmaları düzenlenecek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Gökçeada'da okuyan ada hareketi başladı

Gökçeada'da okuyan ada hareketi başladı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, kitap okuma alışkanlığını toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlayan 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesinin yeni dönemi başladı. Gökçeada Kaymakamlığı öncülüğünde yürütülen projede ilk buluşma, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Programda, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ile ilçede görev yapan okul müdürleri bir araya geldi. Kaymakam Acar, okul müdürleriyle birlikte kitap okuyarak örnek oldu ve tüm Gökçeada halkını 'Okuyan Ada' hareketine katılmaya davet etti.

Haftalık buluşmalar ve hedeflenen katılımcılar:

Proje kapsamında düzenlenecek kitap buluşmaları her hafta salı günü 20.00-20.30 saatlerinde yapılacak. Etkinliklerin kapsamı; öğrencilerden ailelere, esnaflardan kamu çalışanlarına, gençlerden büyüklere ve köylere kadar geniş bir hedef kitleyi içeriyor. Amaç, okumanın sadece okullara özgü değil; evlerde, iş yerlerinde, kamu kurumlarında, kafelerde ve köylerde günlük hayatın doğal parçası haline gelmesi.

Ada çapında kültür oluşturma çabası:

'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' girişimi, bir etkinlikten öte adada süreklilik taşıyan bir okuma kültürü oluşturmayı hedefliyor. Yıl boyunca planlanacak kitap buluşmaları ve farkındalık çalışmalarıyla adanın farklı kesimleri kitap etrafında buluşturulacak; okuyan, araştıran, sorgulayan ve bilgiyle geleceğini inşa eden bir toplum kültürü güçlendirilecek.

Gökçeada'da başlatılan çalışma, adanın ortak alışkanlığı olarak okumayı yerleştirmeye odaklanıyor. Proje yetkilileri ve eğitimciler, düzenli buluşmaların yanı sıra yerel kurum ve ailelerin desteğiyle okuma etkinliklerinin yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Kaymakamlık ve okul yönetimleri, projenin uzun soluklu olmasını sağlayarak adada kalıcı bir okuma hareketi oluşturmayı planlıyor ve tüm halkı bu sürece davet ediyor.

Türkiye&#039;nin en büyük adasında ‘Okuyan Ada&#039; hareketi başladı

Türkiye'nin en büyük adasında ‘Okuyan Ada' hareketi başladı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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