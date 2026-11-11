Gölbaşı'nda 400 fidan geleceğe nefes kampanyasıyla toprakla buluştu

Gölbaşı ilçesinde ağaçlandırma seferberliği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde yürütülen Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlik Akçakaya köyü içi mevkiinde düzenlendi ve bölgenin orman varlığını güçlendirmeyi hedefledi.

dikimin amacı ve seçilen türler:

Çalışmanın temel hedefleri arasında orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek yer aldı. Bu kapsamda fıstık çamı, servi, zeytin, Antep fıstığı ve badem türlerinden oluşan toplam 400 adet fidan toprakla buluşturuldu.

katılımcılar ve yerel iş birliği:

Programa Kaymakam Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan ve ilçe Emniyet Müdürü Cahit Kılıçaslan başta olmak üzere belde belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve köy halkı katıldı. Katılımla etkinlik, kurumlar ve yerel halk arasında ortak bir çevre girişimi olarak yürütüldü.

Yerel ölçekte gerçekleştirilen bu tür dikimler, hem doğal alanların korunmasına katkı sağlıyor hem de toplumun ağaçlandırma konusundaki farkındalığını artırıyor. Gölbaşı'ndaki çalışmanın benzeri etkinliklerle desteklenmesi, bölgedeki çevresel hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU.