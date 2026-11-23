etkinlik hakkında:

Gölbaşı Belediyesi tarafından ara tatil döneminde çocukların vakit geçirmesi ve hatıralar biriktirmesi amacıyla düzenlenen Ara Tatil Sinema Günleri, 16-21 Kasım tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Altı gün süren etkinliklere toplam 5 bin 200 kişinin katılımı kaydedildi ve program çocuklar ile aileler tarafından yoğun ilgi gördü.

gösterimler ve program:

Etkinlik süresince çocukların severek izlediği animasyon ve macera filmleri beyaz perdeye taşındı. Rafadan Tayfa, Aslan Hürkuş, Buz Devri, Köstebekgiller, Zootropolis ve Ters Yüz gibi yapımlar küçük izleyicilerle buluştu. Ayrıca yetişkin izleyiciler için de 120 ve Aybüke filmleri programda yer aldı.

etkinlik atmosferi ve ikramlar:

Sinema salonlarını dolduran çocuklar, arkadaşları ve aileleriyle birlikte film izlemenin keyfini yaşadı. Etkinlik boyunca katılımcılara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi; bu ikramlar, ara tatil dönemine ayrı bir neşe kattı ve çocukların anılarına katkı sağladı.

başkanın değerlendirmesi:

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Ara tatil döneminde çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de aileleriyle, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirebileceği bir etkinlik düzenlemek istedik. 6 gün boyunca gerçekleştirdiğimiz sinema gösterimlerine yaklaşık 5 bin 200 vatandaşımızın katılması bizleri son derece mutlu etti. Çocuklarımızın sinema salonlarını doldurması, film izlerken yaşadıkları heyecan ve mutluluk bizim için en güzel karşılık oldu. Çocuklarımızı sanatla, kültürle, sporla ve farklı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Ara Tatil Sinema Günleri’ne katılan tüm çocuklarımıza, ailelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum".

Program, ara tatil dönemine renk katarken belediyenin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında benzer etkinliklerin süreceğinin sinyalini verdi. Katılımcılar etkinliklerin ailelere ve çocuklara sunduğu sosyal imkânlardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ TARAFINDAN ARA TATİL DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN VAKİT GEÇİRMESİ VE ANILAR BİRİKTİRMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN ‘ARA TATİL SİNEMA GÜNLERİ’ SONA ERDİ. ALTI GÜN BOYUNCA DEVAM EDEN ETKİNLİKLERE 5 BİNİ AŞKIN KİŞİ KATILDI.