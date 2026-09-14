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gölbaşı’nda başkan odabaşı öğrencilerle yeni döneme başladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 2026-2027 eğitim yılının ilk gününde Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere başarı diledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Ayşe Şen

gölbaşı’nda başkan odabaşı öğrencilerle yeni döneme başladı

Gölbaşı'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ders zili çaldı

2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte Gölbaşı'nda da öğrenciler ve öğretmenler ders başı yaptı. Ülke genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yeni döneme başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yeni eğitim yılının ilk gününde Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Protokol ziyareti ve okul atmosferi:

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ve ilçe protokolü, Atatürk İlkokulu'ndaki açılış töreninde hazır bulundu. Odabaşı, okulda sınıfları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, onların heyecanını yakından takip etti. Ziyaret sırasında öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Odabaşı, çocukların talep ve düşüncelerini dinledi.

Başkanın mesajı ve eğitim vurgusu:

Başkan Odabaşı, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek eğitime verdiği önemi bir kez daha vurguladı. Odabaşı, her çocuğun okula attığı ilk adımın geleceğe atılmış önemli bir adım olduğuna dikkat çekti ve eğitim alanında yapılan her çalışmayı çocukların geleceğine yapılan çok değerli bir yatırım olarak nitelendirdi.

Odabaşı, ayrıca Gölbaşı Belediyesi olarak çocukların yalnızca akademik başarılarına değil; sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimlerine de yatırım yapıldığını belirtti. Öğretmenlere emekleri için teşekkür eden Odabaşı, velilere sabır ve kolaylık dileyerek 2026-2027 eğitim öğretim yılının Gölbaşı, Ankara ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretin sonunda Odabaşı, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve önümüzdeki dönemde yapılabilecek uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE GÖLBAŞI&#039;NDA DA ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER...

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE GÖLBAŞI'NDA DA ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER DERS BAŞI YAPTI. GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI YAKUP ODABAŞI, YENİ EĞİTİM YILININ İLK GÜNÜNDE ATATÜRK İLKOKULU'NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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