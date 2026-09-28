Gölbaşı'nda okul etkinlikleriyle 23 bin 4 süt dağıtımı yapıldı

Etkinlik detayları:

Gölbaşı Belediyesi, Dünya Okul Süt Günü kapsamında ilçedeki okullarda kapsamlı bir program gerçekleştirdi. Etkinlikler, Tek İlkokulu ve Ortaokulu ile TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulu'nda yapıldı. Program çerçevesinde okul bahçelerinde kurulan stantlarda öğrencilerin süt ve süt ürünlerini tanıtmak amacıyla hazırladığı el emeği çalışmalar sergilendi ve tematik kıyafetlerle hazırlanan pankartlarla sağlık vurgusu öne çıktı.

Etkinliklere Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve ilçe protokolü katıldı. Kaymakam ve belediye başkanının sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilere ilettiği mesajlar ve yapılan dağıtımlar günün programının dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Uygulamanın amacı ve uygulama biçimi:

Belediye, programda çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi ve toplumda süt tüketimi konusunda bilinç oluşturulmasını hedefledi. Bu kapsamda öncelikli amaç yalnızca ürün dağıtmak değil; öğrencilere süt ve süt ürünlerinin önemini göstermek ve bu bilincin ailelere de yayılmasına katkı sunmaktı. Okullarda düzenlenen atölye benzeri stantlar ve öğrenci sunumlarıyla çocukların katılımı sağlandı.

Etkinlikler sırasında gerçekleştirilen dağıtım kapsamında ilçedeki okullarda toplam 23 bin 4 adet süt öğrencilere ulaştırıldı. Kaymakam Rüstemoğlu ve Belediye Başkanı Odabaşı'nın sınıf ziyaretleri, dağıtımın doğrudan öğrencilere dokunmasını sağladı.

Başkanın değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, etkinliklerin çocukların sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesine önemli katkı sunduğunu vurguladı. Odabaşı, çocukların güçlü ve sağlıklı büyümesinin ortak sorumluluk olduğunu belirterek sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, belediye ve eğitim kurumları iş birliğiyle benzer çalışmaları artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Gölbaşı'nda düzenlenen program, öğrenci katılımı, görsel sunumlar ve doğrudan dağıtımla hem sembolik hem pratik bir farkındalık yaratmayı amaçladı. Etkinliğin hedefi, Dünya Okul Süt Günü vesilesiyle çocukların beslenme bilincini güçlendirmek ve bu bilincin aile ve toplum düzeyinde karşılık bulmasını sağlamaktır.

ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDEKİ OKULLARDA DA TOPLAM 23 BİN 4 ADET SÜT DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.