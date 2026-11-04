Gölbaşı'nda yerinde dinleme: Odabaşı esnaf ve mahalle başkanlarıyla bir arada

Gölbaşı'nda yerinde temas

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek doğrudan talepleri ve önerileri dinledi. Ziyarette, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

Odabaşı'nın saha ziyareti, ilçe yönetiminin mahalle ihtiyaçlarını yerinde tespit etme ve önceliklendirme yaklaşımının bir parçası olarak kayda geçti. Esnaf ziyaretlerinde dükkanları tek tek dolaşan Odabaşı, hayırlı işler temennisinde bulundu ve işletme sahiplerinin beklenti ve sıkıntılarını not etti.

Esnaf buluşmaları ve birebir iletişim:

Gerçekleştirilen görüşmelerde altyapı, temizlik, otopark düzenlemeleri ve hizmet talepleri gibi gündem maddeleri öne çıktı. Belediye heyeti, gelen taleplerin öncelik sırasına göre değerlendirilmesi ve hızlı müdahale gerektiren hususların tespit edilmesi için notlar aldı. Vatandaşlarla yapılan sohbetlerde bölgenin günlük yaşamına dair gözlemler paylaşıldı.

Mahalle başkanları toplantısı ve ortak akıl:

Ziyaretin ardından düzenlenen Mahalle Başkanları Toplantısı'nda mahallelerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve vatandaş talepleri masaya yatırıldı. Toplantıda ilçenin gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu, mahallelerdeki sorunların çözümü ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Başkan Odabaşı, toplantıda belediyenin kapılarını hemşehrilere açmanın ve sahada doğrudan iletişim kurmanın önemine vurgu yaptı. Odabaşı, Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren belediyemizin kapılarını hemşehrilerimize sonuna kadar açtık. Bizim için en önemli öncelik, vatandaşlarımızın sesini dinlemek, taleplerini anlamak ve sorunlarına çözüm üretmektir. Esnafımızla, vatandaşlarımızla ve mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek Gölbaşı’mızın ihtiyaçlarını yerinde değerlendiriyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilenler, o mahallede yaşayan hemşehrilerimizdir. Bu nedenle onların görüş ve önerileri bizim için son derece kıymetli. Gölbaşı’mızı daha güzel, daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için ortak akılla hareket ediyor, her mahallemizin ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Biz Gölbaşı’mızı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını güçlendirmeye, onların beklentilerine kulak vermeye ve söz verdiğimiz gibi hizmet üretmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.

Yakup Odabaşı ve beraberindeki heyetin ziyaretleri, belediyenin yerel sorunlara hızlı ve katılımcı çözümler üretme niyetini yansıtması açısından önemli bulundu. Toplanan geri bildirimler doğrultusunda öncelikli hizmet planlaması yapılacak ve mahalle bazlı ihtiyaçlara yönelik adımlar atılacak.

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI YAKUP ODABAŞI (SAĞDA), BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK HEMŞEHRİLERİNİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.