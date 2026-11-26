Gölcük'te küçüklerin gülüşüne yatırım: ilkokul birinci sınıflara ağız bakım seti

Gölcük'te Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde ilçedeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edilerek hem uygulamalı bilgilendirme yapıldı hem de sağlık taramaları gerçekleştirildi.

Etkinliğin kapsamı:

Program, Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, Gölcük Belediyesi katkılarıyla düzenlendi ve ilçedeki tüm ilkokul 1. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde planlandı. Eğitimler sırasında çocuklara doğru fırçalama teknikleri anlatıldı, kısa bilgilendirmeler yapıldı ve sağlık ekipleri tarafından taramalar uygulandı.

Protokol ziyareti ve verilen mesajlar:

Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ile Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Piyalepaşa İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve öğrencilere bakım setlerini dağıttı. Başkan Sezer, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesini ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmasını çok önemsiyoruz. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülüş hiç solmasın."

Etkinlikte görevli sağlık personeli tarafından yapılan taramalarda ailelere ve çocuklara düzenli diş fırçalamanın ve ağız bakımının önemi tekrarlandı. Program, erken yaşta edinilen sağlıklı alışkanlıkların uzun vadeli yararlarına dikkat çekmeyi amaçladı.

GÖLCÜK'TE TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE DİŞ FIRÇASI VE DİŞ MACUNU HEDİYE EDİLDİ.