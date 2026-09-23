Gölköy merkezine kapsamlı meydan düzenlemesi

Gölköy meydanı tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kent estetiği çalışmaları kapsamında, Gölköy ilçesinin merkezinde yeni bir meydan düzenlemesi tamamlandı. Proje, toplam 1450 m² alan üzerinde uygulandı ve ilçeye modern bir kamusal alan kazandırdı.

proje detayları:

Yapılan çalışmalarda 870 m² sert zemin oluşturulurken, çocuklar için ayrılan alanda 250 m² büyüklüğünde oyun grubu kuruldu. Yeşil düzenlemeler kapsamında ise 300 adet bitki dikimi gerçekleştirildi; toprak tesviyesi ve çim tohumu ekimi uygulandı. Ayrıca taş duvar imalatı, dekoratif aydınlatma, kent mobilyaları ve çöp kutularının yerleştirilmesi işlemleri tamamlandı.

kullanım ve hedefler:

İlçe merkezinde konumlanan meydan, yapılan düzenlemelerle vatandaşların dinlenebileceği, çocuklar için güvenli oyun alanı sunan ve sosyal etkileşimi artıracak bir mekâna dönüştü. Gölköy Meydanının, yeşil alanları, oyun alanı ve sosyal donanımıyla kent estetiğine katkı sağlaması ve halkın buluşma noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

Tamamlanan düzenleme, yerel yaşam kalitesini yükseltmeyi ve günlük kullanımda rahatlık sunmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇELERDE SÜRDÜRÜLEN KENT ESTETİĞİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GÖLKÖY İLÇESİNE YENİ BİR MEYDAN KAZANDIRILDI.