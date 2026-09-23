Dolar 48,8317 +0,05%
Euro 55,6575 -0,40%
Bist 13.275,13 +0,58%
Altın Gram 6.780,72 -1,31%
EUR/USD 1,1393 -0,52%
Brent Petrol 97,40 +2,09%
--°

Gölköy merkezine kapsamlı meydan düzenlemesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölköy'e 1450 m² alana yeni meydan kazandırdı; 870 m² sert zemin, 250 m² çocuk oyun alanı, 300 bitkiyle sosyal yaşam güçlenecek.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölköy merkezine kapsamlı meydan düzenlemesi

Gölköy meydanı tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kent estetiği çalışmaları kapsamında, Gölköy ilçesinin merkezinde yeni bir meydan düzenlemesi tamamlandı. Proje, toplam 1450 m² alan üzerinde uygulandı ve ilçeye modern bir kamusal alan kazandırdı.

proje detayları:

Yapılan çalışmalarda 870 m² sert zemin oluşturulurken, çocuklar için ayrılan alanda 250 m² büyüklüğünde oyun grubu kuruldu. Yeşil düzenlemeler kapsamında ise 300 adet bitki dikimi gerçekleştirildi; toprak tesviyesi ve çim tohumu ekimi uygulandı. Ayrıca taş duvar imalatı, dekoratif aydınlatma, kent mobilyaları ve çöp kutularının yerleştirilmesi işlemleri tamamlandı.

kullanım ve hedefler:

İlçe merkezinde konumlanan meydan, yapılan düzenlemelerle vatandaşların dinlenebileceği, çocuklar için güvenli oyun alanı sunan ve sosyal etkileşimi artıracak bir mekâna dönüştü. Gölköy Meydanının, yeşil alanları, oyun alanı ve sosyal donanımıyla kent estetiğine katkı sağlaması ve halkın buluşma noktalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

Tamamlanan düzenleme, yerel yaşam kalitesini yükseltmeyi ve günlük kullanımda rahatlık sunmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇELERDE SÜRDÜRÜLEN KENT ESTETİĞİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇELERDE SÜRDÜRÜLEN KENT ESTETİĞİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GÖLKÖY İLÇESİNE YENİ BİR MEYDAN KAZANDIRILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Menteşe'de ilk aylara destek: ihtiyaç sahibi ailelere bebek çantası
images

Samsun itfaiyesi 101. yılında yoğun mesai: 9 ayda 8 bin 157 olaya müdahale
images

Etü Expo3D’de savunma ve sağlık odaklı eklemeli imalatını gözler önüne serdi
images

İnebolu'da yangın sonrası dayanışma: milletvekili Ekemekci'den 'yaralarımızı bir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Balık ölümleri Mustafakemalpaşa çayı'nda tekrar görüldü

Karaman'da 3. kattaki dairede ölü bulunan çiftin incelemesi kimyasal şüphesiyle sürüyor

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü