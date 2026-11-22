Gölmarmara Kayapınar'da yol çalışmaları hız kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde yürüttüğü ulaşım altyapısı yenileme çalışmalarını iki etap halinde sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk etapta NATO Caddesi'ni, ikinci etapta ise Fatih Caddesi'ni sıcak asfaltla kaplıyor; çalışma kapsamında kullanılan malzeme ve kaplama uzun ömür hedefli seçildi.

çalışmanın kapsamı:

Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki program dahilinde NATO Caddesi'nin 2.100 metre uzunluğundaki kısmına 5.600 ton sıcak asfalt serdi. Devam eden ikinci etapta ise Fatih Caddesi'nde yaklaşık 1.100 ton sıcak asfalt kullanılacağı bildirildi. Proje, Manisa genelinde yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmalarının bir parçası olarak 17 ilçe ölçeğindeki planlamaya entegre ediliyor.

yerel yetkililer ve halkın değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 17 ilçede süren yatırımları vurgulayarak, "17 ilçemizde durmadan, yorulmadan çalışıyor, Manisa’mızın yollarını geleceğe hazırlıyoruz" dedi ve ilçe belediyeleriyle iş birliğinin önemine işaret etti.

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ise uygulamanın iki etap halinde yapıldığını belirterek altyapı ve kaldırım çalışmalarının ilçe belediyesi tarafından tamamlandığını, Büyükşehir'in ise sıcak asfaltını serdiğini söyledi. Aykan, çalışmanın uzun ömürlü olması için titiz malzeme ve kalınlık kontrolü yapıldığını belirterek, "Bundan sonra da üstüne aşınma tabakası atılacak. Evladiyelik bir hale gelecek. Uzun yıllar vatandaşlarımız bu yollarla ilgili sorun yaşamayacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt konusunda ülke çapında ileri bir uygulama sergilediğini kaydetti.

Kayapınar Mahalle Muhtarı Muhlis Çelik, NATO Caddesi'nin dar olması nedeniyle bölgede kazalar yaşandığını, konuyu Başkan Aykan ve Başkan Dutlulu'ya ilettiklerini ve Dutlulu'nun sözüyle yaklaşık üç ay içinde ilk etap çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Çelik, Fatih Caddesi'ndeki devam eden asfalt çalışmalarının da mahalle sakinlerini memnun ettiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, yapılan işler sayesinde altyapı ve yüzey kaplamasının birlikte ele alındığını, devam edecek aşınma tabakasıyla yolların yıllarca sorunsuz kullanılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

KAYAPINAR MAHALLESİ’NDE İKİ ETAP HALİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA NATO CADDESİ’NE 2 BİN 100 METRE UZUNLUĞUNDA 5 BİN 600 TON SICAK ASFALT SERİLDİ