Gömeç’te alevlerin izine 8 bin fıstıkçamı dikildi

Gömeç ilçesine bağlı kırsal Hacıhüseyinler Mahallesi'nde, geçen yaz yaşanan büyük yangında zarar gören alanlarda başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 8 bin fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu. Düzenlenen törene kaymakamlık, askeri ve belediye yetkilileri, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

katılımcılar ve verilen mesajlar:

Törende, Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Burhaniye Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve Burhaniye Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu ile kurum temsilcileri hazır bulundu. Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğine katılanlara hitap ederken, "Bugün burada sadece fidan dikmek için değil, geleceğe nefes, yarınlarımıza umut olmak için bir araya geldik. Unutmayalım ki diktiğimiz her fidan gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biridir" ifadelerini kullandı ve çalışmaya destek veren belediyelere teşekkür etti.

tören akışı ve uygulama:

Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir de törende yaptığı konuşmada etkinliği bir vatan savunmasına benzetti: "Yani bugün sadece buraya fidanlarımızı dikelim, vatanımızı yeşillendirelim diye değil. Bir vatan savunması nasıl silahlı kuvvetlerimizle cephede oluyorsa, yeşil vatanda da ormancılarımızla oluyor ve gönüllülerimizle oluyor. Bu da tam bir vatan savunmasıdır" dedi ve ilçeyi tekrar yeşil günlerine kavuşturma hedefini vurguladı.

Tören sırasında Burhaniye Bahçelievler İlkokulu öğrencileri şarkılar ve orman şiirleri seslendirirken, Ayvalık Orman İşletme Şefi Ertuğrul Salı'nın yarayış, dikim teknikleri ve fidan bakımı hakkında kısa anlatımının ardından askerlerden sivillere kadar her yaştan katılımcı 8 bin fıstıkçamı fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinlikte ayrıca fıstıkçamlarının yöre ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekildi; yetkililer, yapılan dikimin hem ekolojik iyileşme hem de uzun vadede yerel gelir artışı açısından önem taşıdığını belirtti.

Gömeç de 8 bin fıstıkçamı toprakla buluşturuldu