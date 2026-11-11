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Görev yaptığı Derik'te kaymakam Safitürk'ün anısı zeytin fidanlarıyla yaşatıldı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 10. yılında Derik'te düzenlenen anma programıyla yad edildi; mevlit okutuldu, 10. zeytin fidanı dikildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Görev yaptığı Derik'te kaymakam Safitürk'ün anısı zeytin fidanlarıyla yaşatıldı

Derik'te anma töreni düzenlendi

Mardin’in Derik ilçesinde, makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 10. yılında düzenlenen törenlerle anıldı. Program, Derik Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi; katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Safitürk, 2015 yılında Derik Kaymakamlığına atanmış ve aynı dönem İçişleri Bakanlığı tarafından Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilmişti. Görev yaptığı makamda 10 Kasım 2016'da makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle ağır yaralanan Kaymakam Safitürk, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düştü.

Anma programının ayrıntıları:

Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Programda şehit kaymakamın hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi ile Kaymakamlık tarafından hazırlanan anma videosu izlendi. Etkinlikte ilahi, ezgi ve şiirler seslendirildi; Safitürk’ün anısına düzenlenen öğrenci yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı konuşmasında, Safitürk'ün ilçede bıraktığı sevgi ve hatıraların yaşayan bir miras olduğunu vurguladı. Bayraklı şunları söyledi: "Şehit kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk ağabeyimizi şehadetinin 10. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bugün sokaklarda gezdiğiniz zaman kimi çocukların isminin Muhammed, kimilerinin ise Fatih olduğunu görüyoruz. Esnafımızı ziyaret ettiğimizde halen şehit kaymakamımızın fotoğrafının dükkanlarında asılı olduğunu, sokaklara çıktığımızda ise her köşe başında şehit kaymakamımızın isminin olduğunu görüyoruz. Her gönülde mutlaka sevgisini, sevgisi kadar da sızısını hissedersiniz."

Törene katılanlar ve anıt uygulaması:

Programa Mazıdağı Kaymakamı Volkan Özer, Kızıltepe Kaymakamı Murat Acar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Müftüsü İbrahim Halil Şimşek, kamu kurumları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı kapsamında Kaymakamlar Bayraklı, Özer ve Acar, Hükümet Konağı önündeki Safitürk Anıtı alanında her yıl bir fidan dikme geleneğini sürdürdü; bu yıl 10. zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Ayrıca Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Camii'nde üç dilde mevlit okutuldu ve katılımcılar dua etti.

Kaymakam Safitürk, şehadetinin 10. yılında görev yaptığı Derik&#039;te anıldı

Kaymakam Safitürk, şehadetinin 10. yılında görev yaptığı Derik'te anıldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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