Görevdeki trafik polisine veda: Muğla'da lokma hayrı ve taziye buluşması

Muğla Valiliği önünde anma töreni ve lokma hayrı:

Muğla'da, geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren Trafik Polisi Deniz Çakıcı anısına Muğla Valiliği önünde lokma hayrı düzenlendi. Programa il protokolü, emniyet mensupları, merhumun mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, anma ve taziye amacıyla gerçekleştirilirken, katılımcılar Çakıcı'nın anısını yad etti.

Vali Akbıyık'ın taziye ziyareti ve mesajı:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, programda Çakıcı'nın ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Vali Akbıyık, ailenin acısını paylaştığını belirterek merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi. Konuşmasında güvenlik güçlerinin toplumdaki yeri ve fedakârlıklarına vurgu yapıldı.

Toplumsal dayanışma ve anma geleneği:

Etkinlikte dualar okundu ve anma programının ardından halka lokma ikramı yapıldı. Tören, hem resmi protokolün hem de vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen sessiz ve saygılı bir anma olarak kayda geçti. Katılımcılar, görevdeyken kaybedilen bir meslektaşlarının hatırasını yaşatmanın önemine dikkat çekti ve birlik mesajları verdi.

KALP KRİZİ SONUCU VEFAT EDEN POLİS MEMURU İÇİN LOKMA HAYRI