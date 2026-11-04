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Görünmezliği sağlayan Türk bilim adamı savunma sanayisinin yükselişini övdü

F-35 ve B-2'lerin görünmezlik polimerinin mucidi Ergün Kırlıkovalı, KAAN'ı övdü ve Türk savunma sanayinin 5-6 yılda ilk 6'ya girebileceğini söyledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:02

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Taylan Polat

Görünmezliği sağlayan Türk bilim adamı savunma sanayisinin yükselişini övdü

Ergün Kırlıkovalı sivas'ta gençlerle buluştu:

F-35 ve B-2 uçaklarının görünmezliğini sağlayan polimer kaplamanın mucidi Ergün Kırlıkovalı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geleceği inşa et" kariyer programına katıldı. Lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Kırlıkovalı, girişimcilik ve inovasyon konularında tecrübelerini paylaştı.

Program ve teknoloji anlatımı:

Kırlıkovalı, geliştirdiği Geçişkenli Polimer Ağları (IPN) teknolojisinin uygulama alanlarından söz etti ve bu tür malzemelerin savunma sanayinde nasıl kullanıldığını örneklerle açıkladı. Öğrencilere yenilikçi düşünme, prototip üretme ve girişimcilik süreçlerine dair pratik önerilerde bulundu.

Tespitler ve sektöre ilişkin görüşler:

İhlas Haber Ajansı'na verdiği özel demeçte Kırlıkovalı, "Türk savunma sanayinde gördüğüm gelişmelerden çok etkilendim." ifadelerini kullandı ve sektörde çalışanların yetkinliğine vurgu yaptı: "Çok güzel gelişmeler oluyor, tanıdığım insanlar işinde başarılı çok yetkin insanlar."

Özellikle KAAN projesinin dikkatini çektiğini belirten Kırlıkovalı, KAAN'ın şu an yabancı bir motor kullandığını ancak yerli motor devreye alındığında ve küçük dokunuşlarla uçağın 6. nesle doğru ilerleyebileceğini söyledi. Bu bağlamda KAAN'ı, mevcut uygulamalarda sıfırdan entegre edilen yetenekler bakımından önemli bulduğunu aktardı.

Kırlıkovalı, güncel hava platformlarında görülen araç entegrasyonlarına da değindi: bazı yabancı örneklerde F-22'lere etrafında dron ordusu ile uçma kabiliyeti kazandırılmaya çalışıldığını, KAAN'da ise benzeri yeteneklerin tasarımdan itibaren düşünülmüş olduğunu ifade etti.

Geleceğe yönelik değerlendirme olarak Kırlıkovalı, Türk savunma sanayinin mevcut ivmesini sürdürmesi halinde "5-6 yıl içerisinde dünya ülkeleri arasında ilk 6'ya çok rahatlıkla girer" öngörüsünde bulundu.

Konuşmasının sonunda Kırlıkovalı, genç nesillerin eğitim ve AR-GE yatırımlarına odaklanmasının önemine dikkat çekti ve sürdürülebilir ilerleme için akademi ile sanayinin iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ERGÜN KIRLIKOVALI PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI

ERGÜN KIRLIKOVALI PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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