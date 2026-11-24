Göztepe çıkışta: son 8 maçta sadece bir yenilgi

Trendyol Süper Lig'de inişli çıkışlı bir başlangıçtan sonra toparlanan Göztepe, son dönemdeki istikrarlı sonuçlarla dikkat çekiyor. İzmir ekibi, oynadığı son 8 lig maçında sadece 1 mağlubiyet aldı ve toplamda 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

sezona kötü başlayıp seri yakaladılar:

Sezona istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılılar, ilk 4 haftada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle puan kayıpları yaşadı. Takım, sonraki iki haftayı beraberlikle tamamladıktan sonra 7. haftada deplasmanda Eyüpspor karşısında sezonun ilk galibiyetini aldı ve bu karşılaşmayla birlikte ivme kazandı.

Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip, o galibiyetten sonra üst üste 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu seri, 11. haftada iç sahada oynanan ve Başakşehir'e yenildikleri maçla sona erdi. Yeniden toparlanma sinyali ise hafta sonunda deplasmanda aldığı Erzurumspor FK galibiyetiyle geldi.

hedef 30 kasım: trabzonspor maçı:

Göztepe, son dönemdeki yükselişini sürdürebilmek için gözünü 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına dikti. İzmir temsilcisi, bu maçı kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almak ve son 7 maç içinde altıncı galibiyetini elde ederek sıralamada daha üst pozisyonlara tırmanmayı amaçlıyor.

Teknik ekip ve oyuncular, sezon başındaki aksaklıkların ardından yakalanan ritmi korumaya çalışıyor; takımın son 8 maçtaki performansı, morallerin yüksek olduğunu gösteriyor.

GÖZTEPE, SON 8 MAÇINDA 1 KEZ KAYBETTİ (ARŞİV)