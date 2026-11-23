Alman sanayisinde uyarı grevi:

Almanya genelinde metal ve elektronik sektöründeki ücret anlaşmazlığı, IG Metall sendikasının çağrısıyla düzenlenen 24 saatlik uyarı greviyle ülke çapında görünürlük kazandı. Eyleme on binlerce çalışan katıldı ve birçok kentte yürüyüşler yapıldı; bunun sonucunda çok sayıda üretim hattı sekteye uğradı.

sanayi devlerinde üretim aksadı:

Grevin etkileri özellikle büyük üretim merkezlerinde hissedildi. Eyleme katılan tesisler arasında Baden-Württemberg'teki BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Daimler Truck ve Bosch fabrikaları ile Kuzey Almanya ve Berlin'deki Mercedes-Benz tesisleri yer aldı. Kuzey Ren-Vestfalya'da tarım makineleri üreticileri Deutz ve Claas çalışanları da iş bırakınca birçok sanayi kuruluşunda üretim duraklamaları yaşandı.

ücret pazarlıkları ve talepler:

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde IG Metall sendikası, yaklaşık 3,7 milyon çalışanı kapsayan pazarlık masasında yüzde 5 oranında ücret artışı talep ediyor. İşveren tarafı ise 26 aylık bir sözleşme döneminde gelecek yıl için tek seferlik ödeme ve Temmuz 2028'den itibaren yüzde 1,3 ücret artışı teklifinde bulundu. Üç tur görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine sendika, anlaşma sağlanana dek uyarı grevlerinin süreceğini açıkladı.

Görüşmelere diğer sendikalardan da destek gelirken greve katılan çalışanlar, Çarşamba günü Baden-Württemberg'de gerçekleştirilecek dördüncü tur görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyor. Tarafların uzlaşı sağlamaması halinde eylemlerin daha geniş kapsamlı devam etmesi olası görünüyor.

ALMANYA'DA METAL VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDEKİ ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE IG METALL SENDİKASININ ÇAĞRISIYLA DÜZENLENEN 24 SAATLİK UYARI GREVİ KAPSAMINDA ON BİNLERCE ÇALIŞAN İŞ BIRAKARAK YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ, ÇOK SAYIDA SANAYİ KURULUŞUNDA ÜRETİM AKSADI.