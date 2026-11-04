Grip ve soğuk algınlığında antibiyotik kullanmayın, uzman uyarısı

Uzmanın uyarısı:

Özel Midlene Adana Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Özgül, havaların soğumasıyla artan grip ve soğuk algınlığı vakalarında bilinçsiz antibiyotik kullanımına karşı uyardı. Özgül, bu hastalıkların büyük çoğunlukla virüs kaynaklı olduğunu ve bu nedenle 'antibiyotiklerin virüslere etki etmediğini' vurguladı. Hekimin uygun gördüğü durumlarda influenza virüsüne yönelik etkili ilaçların bulunabildiğini belirtti.

Belirtiler ve ayırıcı tanı:

Dr. Özgül, soğuk algınlığı ile grip belirtilerinin ayrımının tedavi yönünden önemli olduğunu söyledi. Soğuk algınlığı genellikle yavaş başlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı ve hapşırık ön plandadır. Buna karşın grip ani başlangıçlı ateş, kas ağrıları ve yoğun halsizlikle kendini gösterir. Bu farklılıkların, hasta kişinin izlemi ve hekim kararı açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Sıvı tüketimi ve dinlenme:

Hastalık döneminde yeterli sıvı alımının önemini anlatan Özgül, günlük sıvı ihtiyacının kişiye, mevsime ve kayba göre değiştiğini söyledi. Yaklaşık 70 kilogram bir kişi için ortalama günlük ihtiyacın 2 litre olduğunu, kış aylarında genel olarak 1,5-2 litre civarında sıvı tüketilebileceğini belirtti. İshal veya yoğun terleme gibi durumlarda bu ihtiyacın artacağını vurguladı. Ayrıca tedavide dinlenme ve sıvı desteğinin temel yer tuttuğunu söyledi.

Korunma, aşı ve günlük önlemler:

Gripten korunmada yıllık aşılamanın önemine dikkat çeken Özgül, özellikle risk grubundaki kişilere sonbahar aylarında aşı önerdiklerini belirtti. Aşının hastalığı tamamen engellemeyebileceğini ancak hastalığın daha hafif geçirilmesine katkı sağladığını ifade etti. Günlük hayatta alınabilecek önlemler olarak kapalı alanların düzenli havalandırılmasını, el hijyenine dikkat edilmesini, sosyal mesafenin korunmasını ve hasta iken maske kullanımını sıraladı. Özgül, 'Hastayken dinlenmek hem kendimize hem çevremize karşı sorumluluktur' diye konuştu.

Dr. Özgül ayrıca bilinçsiz antibiyotik kullanımının gereksiz ilaç maruziyeti yaratacağını ve tedavi kararlarının mutlaka hekim tarafından verilmesi gerektiğini hatırlattı. Hastaların belirtilerini doğru değerlendirmek, gereksiz ilaç kullanımını azaltmak ve bulaş riskini en aza indirmek için aşı, hijyen, havalandırma ve yeterli sıvı alımının öncelikli önlemler olduğunu vurguladı.

DR. SELİM ÖZGÜL, GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ HASTALIKLARA GENELLİKLE VİRÜSLERİN NEDEN OLDUĞUNU BELİRTEREK, ANTİBİYOTİKLERİN VİRÜSLERE KARŞI ETKİLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ