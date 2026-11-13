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Gripte iyileşme sonrası artan öksürük zatürre habercisi olabilir

Grip sonrası öksürüğün artması, ateşin yeniden yükselmesi veya nefes darlığı zatürre belirtisi olabilir; risktekiler aşı ve önlemleri hekime danışmalı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gripte iyileşme sonrası artan öksürük zatürre habercisi olabilir

Grip sonrası belirtilerde hızlı değerlendirme önem taşıyor

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, grip sırasında veya iyileşme sürecinde ortaya çıkan bazı yakınmaların zatürre (pnömoni) habercisi olabileceğini vurguladı. Özkaya, özellikle iyileşme başladıktan sonra şikâyetlerin tekrar ortaya çıkması veya şiddetlenmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Hangi belirtiler zatürre işaretidir:

Prof. Dr. Özkaya, zatürrenin en sık görülen belirtilerini ateş, titreme, öksürük, balgam, nefes darlığı ve nefes alırken artan göğüs ağrısı olarak sıraladı. Grip sonrası süreçte ateşin yeniden yükselmesi veya öksürüğün beklenenden daha şiddetli bir hal alması durumunda zatürre olasılığının değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tedavi yaklaşımı ve acil uyarılar:

Zatürre tedavisinin enfeksiyona neden olan etken, hastalığın şiddeti ve hastanın genel sağlık durumuna göre planlandığını belirten Özkaya, hafif ve orta şiddetli vakalarda ağızdan ilaç tedavi ve takiple yetinilebileceğini anlattı. Ancak ağır vakalarda hastane yatışı ve oksijen desteği gerekebileceğini ifade etti.

Özkaya, şiddetli nefes darlığı, dudaklarda morarma veya bilinç değişikliği gibi bulguların acil tıbbi değerlendirme gerektirdiğini ve bu belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık hizmetine başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Her yaşta görülebilen pnömoninin özellikle ileri yaştaki bireylerde, kronik hastalığı bulunanlarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda daha ağır seyrettiğini söyleyen Özkaya, bu grupların belirtileri yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Korunma: aşı, hijyen ve havalandırma:

Özkaya, 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik hastalığı bulunanlar için grip ve pnömokok (zatürre) aşılarının uygunluğunun hekime danışılarak belirlenmesini önerdi. Ayrıca el hijyenine dikkat edilmesi, kapalı ortamların düzenli havalandırılması ve solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan kişilerin kalabalık kapalı alanlarda maske kullanmasının enfeksiyon yayılım riskini azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

Sonuç olarak, grip geçiren kişilerde iyileşme sonrası kötüleşme işaretleri görüldüğünde gecikilmeden tıbbi değerlendirme yapılmalı; tedavi hasta bazlı planlanmalı ve risk grubundakiler korunma stratejilerini hekimleriyle birlikte belirlemelidir.

PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA

PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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