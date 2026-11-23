GTB başkanlarından ortak kutlama

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladıkları ortak mesajda öğretmenlerin toplum ve birey yetiştirme süreçlerindeki rolünü öne çıkardı.

Mesajda, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığı; sabır, fedakârlık ve insan sevgisi ile şekillenen saygın bir meslek olduğu vurgulandı. Başkanlar, eğitimcilerin her öğrencinin başarısını kendi mutluluğu bilen, onlara rehberlik eden ve düşünce dünyalarını zenginleştiren kişiler olduğunu belirtti.

öğretmenlerin yaşam boyu etkisi:

Ortak açıklamada, bazen bir sözün bir öğrencinin özgüvenini kazandırmaya yettiği, bazen ise yıllar sonra bile unutulmayan bir öğüdün hayatlarda kalıcı iz bıraktığına dikkat çekildi. İlk öğrenilen harften alınan başarılara, verilen kararlara kadar öğretmenlerin emeğinin izlerinin her zaman bulunduğu ifade edildi.

GTB başkanları, öğretmenlerin öğrencilerine yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda sorgulama, başarma arzusu ve gerektiğinde yeniden başlama gücü aşıladıklarını kaydetti. Bu yaklaşımın bireylerin kişisel gelişiminde ve toplumun kültürel değerlerinin korunmasında belirleyici olduğu belirtildi.