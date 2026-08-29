Gülistan doku soruşturmasında Instagram kayıtları ve yeni gözaltılar

Gülistan Doku soruşturmasında dijital izler ve genişleyen operasyon

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Dokunun kaybolmasını takiben sosyal medya hesaplarında yapılan incelemeler yeni ayrıntılar ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek yapılan 5. dalga operasyonlarda 10 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Instagram erişimi ve zaman çizelgesi:

Soruşturmaya göre Doku'nun kaybolmasından üç gün sonra, 8 Ocak 2020 tarihinde, ailesi tarafından henüz yeni SIM kart açılmadan önce Doku'nun Instagram hesabına farklı IP adreslerinden giriş yapıldığı tespit edildi. İlgili erişim, 08/01/2020 günü saat 08:47'de Samsung SM-J320H model bir cihaz ve Türkçe dil ayarlı bir telefon üzerinden başladı; hesapta akşam saat 18:18'e kadar kalındığı belirlendi.

Aynı gün saat 18:17–18:18 arasında, Doku'nun bazı arkadaşlarına ait Instagram profillerinin engellendiği kayıtları bulundu. Savcılık belgelerine göre bu girişlerin, hesabın kullanıcı adı ve şifresini bilen kişilerce yapıldığı değerlendirildi ve erişimi gerçekleştiren kişinin soruşturmada adı geçen Perihan Benzer olduğu saptandı.

Baz raporları, yer altı görüntüleme ve korucu bağlantıları:

Dosyada yer alan teknik değerlendirmeler ile Yer Altı Görüntüleme Cihazı (YGC) raporu birlikte incelendi. Bilirkişi raporuna göre gizli tanık "Şubat"ın beyanında Koçpınar köyündeki bir alana gömülüp sonra çıkarıldığı belirtilen bir kişiye ilişkin bulgu tespit edildi.

Daraltılmış baz raporları (03.04.2026 ve 23.07.2026 tarihli) değerlendirildiğinde, tutuklu şüpheli Fatih Özmen'in gömüldüğü değerlendirilen bölgede 05.01.2020 günü saat 23:11 ile 06.01.2020 günü saat 06:43 arasında sabit olarak bulunduğu belirlendi. Gizli tanık beyanındaki "Pertekli korucu başı" ifadesinin, bu veriler ışığında Özmen ile örtüştüğü kaydedildi.

Diğer yandan tutuklu şüpheli Şükrü Eroğlu hakkında hazırlanan daraltılmış baz raporunda; 05.01.2020 günü saat 22:20 ile 06.01.2020 günü saat 07:35 arasında telefonunun kapalı veya kapatılmış olduğu tespit edildi. Raporda bu veriler ve gizli tanık beyanı birlikte değerlendirilerek değerlendirmeler paylaşıldı.

Gözaltılar ve planlanan operasyon:

Soruşturma kapsamında 24.07.2026 tarihinde, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme ile Kasten Öldürmeye Yardım Etme suçlarından tutuklanan şüpheli Fatih Özmen'in Pertek'te korucu başı olarak görev yaptığı kaydedildi. Raporda, Özmen'in eşi, oğlu ve iki kızı hakkında eş zamanlı operasyon düzenlenmesinin planlandığı; bu operasyonun 29.08.2026 tarihinde saat 05:00'te başlatılacağı ifade edildi.

Savcılık çalışmaları ve teknik incelemelerin soruşturmaya kattığı bulgular, delil tespitine ve şüpheli ilişkilerinin aydınlatılmasına odaklanıyor. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında ek gözaltı ve tutuklamaların olabileceği belirtiliyor.

GÜLİSTAN DOKU (ARŞİV)