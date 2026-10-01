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Güllü davasında ilk duruşma: kızı ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısında

Yalova'da pencereden düşerek ölen Gül Tut'un davasının ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak, kamuoyunda yoğun ilgi var.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Güllü davasında ilk duruşma: kızı ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısında

Duruşma bugün görülecek:

Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren, kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan şarkıcı Gül Tut ile ilgili davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Dava dosyası, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden Tut'un ölümü üzerine yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanmıştı.

İddianamedeki iddialar:

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis isteniyor. İddianamede tanık beyanları, ses kayıtları, dijital deliller, HTS kayıtları ve bilirkişi raporları yer aldı.

Beklenen süreç ve mahkeme işlemleri:

Soruşturma, olaydan yaklaşık 11 ay sonra tamamlandı ve savcılık, Gül Tut'un düşmesinin kaza sonucu gerçekleşmediği yönünde değerlendirmede bulundu. Bugünkü duruşmada savunmaların alınması, tanıkların dinlenmesi ve mahkemenin yargılamaya ilişkin ara kararlarını açıklaması bekleniyor. Elde edilen ses kayıtları, HTS kayıtları ve bilirkişi raporları gibi delillerin mahkeme heyeti tarafından nasıl değerlendirileceği davanın seyrini belirleyecek.

Kamuoyunun yakından takip ettiği duruşma nedeniyle Yalova Adliyesi önünde ve çevresinde geniş bir ilgi bulunuyor; mahkeme sürecinin tarafların ifadeleri ve deliller ışığında ilerlemesi öngörülüyor.

Güllü davasında ilk duruşma bugün

Güllü davasında ilk duruşma bugün

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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