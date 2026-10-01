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Güllü davasında kritik tanıklık: Nur Sultan Ulu adliyede

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gül Tut davasında görgü tanığı Nur Sultan Ulu, ilk duruşma için Yalova Adliyesi'ne gelerek duruşmayı beklemeye başladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:30

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güllü davasında kritik tanıklık: Nur Sultan Ulu adliyede

duruşma ve olayın kısa özeti:

Yalova'da geçen yıl hayatını kaybeden, kamuoyunda "Güllü" olarak bilinen sanatçı Gül Tut ile ilgili soruşturma sonucu açılan davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tut'un 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı kat penceresinden düşerek yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan dosyada, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

tanığın mahkemedeki konumu:

Davanın görgü tanığı olarak kayda geçen Nur Sultan Ulu, ilk duruşma kapsamında adliyeye gelerek duruşmanın başlamasını bekledi. Savcılık makamı, olay sırasında evde bulunduğu belirtilen Ulu hakkında "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Tanığın duruşmada vereceği ifadeler, soruşturmanın seyrine ilişkin önemli başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor.

duruşmanın ilerleyişi ve beklentiler:

Mahkeme salonunda taraf avukatlarının savunma ve talepleri ile tanık ifadelerinin alınması bekleniyor. İlk duruşma, delillerin sunulması, tanık beyanlarının dinlenmesi ve soruşturma sürecinde toplanan bilgilerin değerlendirilmesi açısından belirleyici olacak. Nur Sultan Ulu'nun anlatacakları, hem olayın aydınlatılması hem de olası ceza tayininde hukuki ağırlık taşıyacak unsurlar arasında yer alıyor.

Adliye koridorlarında ve duruşma salonunda takip edilen süreç, mahkemenin takvimine göre ilerleyecek; tarafların ek delil talepleri ve savunma haklarını kullanmaları bekleniyor. İlk duruşmanın tamamlanmasının ardından, mahkeme heyeti gerekçeli karar ve sonraki duruşma tarihine ilişkin yönlendirmeyi açıklayacak.

GÜLLÜ&#039;NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI İÇİN NUR SULTAN ULU YALOVA ADLİYESİ&#039;NE...

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI İÇİN NUR SULTAN ULU YALOVA ADLİYESİ'NE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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