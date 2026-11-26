Olayın ayrıntıları:
Batman'ın Gültepe Mahallesinde iki grup arasında meydana gelen kavgada silah kullanıldı. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı ve bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin müdahalesi:
Kavga esnasında tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri durumu fark ederek müdahalede bulundu. Görevliler, olay yerinde güvenlik önlemi alırken yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahaleler yapıldı.
Deliller ve soruşturma:
Kavganın yaşandığı noktada çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; bölgeden toplanan deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma sürüyor.
Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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