Olayın ayrıntıları:

Batman'ın Gültepe Mahallesinde iki grup arasında meydana gelen kavgada silah kullanıldı. Olay sonucunda 2 kişi yaralandı ve bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin müdahalesi:

Kavga esnasında tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri durumu fark ederek müdahalede bulundu. Görevliler, olay yerinde güvenlik önlemi alırken yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahaleler yapıldı.

Deliller ve soruşturma:

Kavganın yaşandığı noktada çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; bölgeden toplanan deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma sürüyor.

Batman'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı