Ayvalık’ta minibüs denize düştü, şoför hayatını kaybetti:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirtilen 33 yaşındaki minibüs şoförü Batuhan Yavuz, kullandığı yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, ilçede ve ailesinde büyük üzüntü yarattı.

olayın sabahından öğlene kadar gelişimi:

Edinilen bilgilere göre Yavuz, sabah saatlerinde işe giderken Gömeç-Ayvalık karayolunda bir traktör ve otomobilin karıştığı kazayı gördü. Aracını durduran genç şoför, kazada yaralanan vatandaşların yardımına koştu ve bölgedeki kazazedelere destek verdi. Olay sonrası aynı güzergâhtan geçeceğini bildiği eşini telefonla arayarak yolda kaza olduğunu ve dikkatli olması gerektiğini iletti.

Ancak aynı gün öğle saatlerinde Ayvalık’ta yolcu minibüsüyle seyrederken Yavuz’un iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu araç kontrolden çıktı ve denize düştü. Kazayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar minibüsün camlarını kırarak içerideki yolcuları çıkardı; fakat Batuhan Yavuz hayatını kaybetti.

cenaze işlemleri ve geride kalanlar:

Yavuz’un eşi ve 7 yaşındaki kızı geride kaldı. Cenaze, akşam saatlerinde yakınları tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak, eşi ve küçük kızıyla birlikte yaşadığı Gömeç’teki evinin önüne getirildi. Burada ailesi, yakınları ve sevenlerinden helallik alınmasının ardından cenaze, Yavuz’un memleketi Manisaya götürüldü.

Aile üyeleri ve tanıkların anlattıklarına göre, sabah saatlerinde kazazedelere yardım eden, eşini olası tehlikeye karşı uyaran bir kişi olarak bilinen Yavuz’un aynı gün içinde yaşamını yitirmesi yakınlarını derinden sarstı. Olayla ilgili yetkililerce yürütülen çalışmalar ve kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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