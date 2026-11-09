Gürkan Uygun babası Bahattin Uygun'u Körfez Asri Mezarlığı'na uğurladı

Türk sinema ve televizyonunun tanınmış isimlerinden Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati Baş tiplemesiyle bilinen ailesinden acı bir haber aldı. Uygun'un babası Bahattin Uygun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

cenaze töreni:

87 yaşındaki Bahattin Uygun için Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Kemal Sadi Şirin Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törenin ardından merhum, Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.

aile ve taziyeler:

Cenaze töreninde Gürkan Uygun ve yakın aile fertleri taziyeleri kabul etti. Defne ve törene katılan yakınları ile çok sayıda seveni, merhuma son görevlerini yerine getirmek üzere cami ve mezarlıkta hazır bulundu.

"KURTLAR VADİSİ" DİZİSİNDE CANLANDIRDIĞI MEMATİ KARAKTERİYLE İZ BIRAKAN OYUNCU GÜRKAN UYGUN'UN 87 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN BABASI BAHATTİN UYGUN, KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.