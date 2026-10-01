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Güroymak sulak alanlarında kaşık gagalı kuşların toplu ziyareti

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki sulak alanlarda çok sayıda kaşık gagalı kuş görüldü; gözlemciler ve fotoğrafçılar bölgedeki zenginliği kayda aldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Güroymak sulak alanlarında kaşık gagalı kuşların toplu ziyareti

güroymak'ta kaşık gagalı kuş sürüleri görüntülendi:

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki sulak alanlar, son günlerde kaşıkçı kuşlarının yoğun uğrak noktası haline geldi. Beyaz gövdeleri, uzun siyah bacakları ve kaşığa benzeyen karakteristik gagalarıyla dikkat çeken kuşlar, sulak alanlarda toplu halde beslenirken fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri tarafından görüntülendi.

Sahadaki toplu gözlemler, bölgenin sahip olduğu doğal zenginliğin somut bir göstergesi oldu. Kuşların bir arada beslenmesi, ziyaretçilere etkileyici kareler sunarken, aynı zamanda sulak alanlardaki ekosistem dinamiklerine dair işaretler verdi.

sulak alanların önemi:

Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği temsilcisi Dr. Cihan Önen, Güroymak sulak alanlarının kuşlar için önemli bir yaşam ve beslenme alanı olduğunu vurguladı. Önen, "Bölgede yılın farklı dönemlerinde çok sayıda yerli ve göçmen kuş türü gözlemlenebiliyor" diyerek, kaşıkçıların toplu görülmesinin biyoçeşitlilik açısından taşıdığı değere dikkat çekti.

fotoğrafçılar ve koruma çağrısı:

Önen, sulak alanların doğa fotoğrafçıları için önemli potansiyel barındırdığını belirtti ve bölgedeki doğal zenginliklerin korunmasının altını çizdi. Sulak alanların korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması, hem kuş türlerinin devamı hem de doğa gözlemi faaliyetlerinin geleceği için hayati önemde olduğuna işaret etti.

BEYAZ GÖVDELERİ, UZUN SİYAH BACAKLARI VE KAŞIĞI ANDIRAN KARAKTERİSTİK GAGALARIYLA DİKKAT ÇEKEN...

BEYAZ GÖVDELERİ, UZUN SİYAH BACAKLARI VE KAŞIĞI ANDIRAN KARAKTERİSTİK GAGALARIYLA DİKKAT ÇEKEN KAŞIKÇILAR, SULAK ALANLARDA BESLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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