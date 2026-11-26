gürsu'da ilkokul önünde silahlı saldırı

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Taksim Yeşilyurt, eşinin bulunduğu ilkokulun önüne geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan karşılaşmanın ardından Taksim yanındaki tabancayı çıkararak Filiz Yeşilyurt'u göğsünden vurdu.

ilk müdahale ve hastane sevki:

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarlar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ağır yaralı olan çift ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Filiz Yeşilyurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; kocanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

soruşturma ve değerlendirme:

Olayın hemen ardından Taksim Yeşilyurt evine giderek aynı silahla kendisini vurdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alınan kocanın durumu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın ilkokul önünde gerçekleşmesi, okul çevresinde güvenlik ve boşanma süreçlerinde yaşanan şiddet riskleri konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Bursa’da boşanma aşamasındaki eşini okul önünde vurdu, ardından kendisini vurdu