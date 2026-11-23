Gürültü denetimleri güçlendiriliyor: Aydın'da 4 binden fazla kontrol değerlendirildi

Aydın genelinde vatandaşların huzur ve sükunetinin korunması amacıyla yapılan çalışmalar mercek altına alındı. Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelinde gerçekleştirilen 4 bini aşkın denetim ve elde edilen sonuçlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Denetimlerin kapsamı ve bulgular:

Toplantıda, özellikle turizm sezonunda hareketliliğin arttığı bölgeler başta olmak üzere, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek gürültü kaynaklarına yönelik yürütülen saha denetimlerinin kapsamı değerlendirildi. Yapılan denetimlerin haritası ve gözlemler çerçevesinde mevcut uygulamaların durumu masaya yatırıldı; denetimlerin yoğunlaştığı alanlar ve sık karşılaşılan ihlal türleri hakkında genel değerlendirmeler paylaşıldı.

Gelecek dönem hedefleri ve uygulama öncelikleri:

Toplantıda, denetim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, denetim mekanizmasının güçlendirilmesi ve vatandaşların huzurunun korunmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu. Yetkililer, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi ve sürecin izlenmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Bu değerlendirme süreci, hem turistlerin hem de yöre halkının yaşam kalitesini gözeten bir denetim yaklaşımının sürdürülebilir biçimde uygulanmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

AYDIN GENELİNDE VATANDAŞLARIN HUZUR VE SÜKÛNETİNİN KORUNMASI AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 4 BİNİ AŞKIN GÜRÜLTÜ DENETİMİ DEĞERLENDİRİLİRKEN, DENETİMLERİN DAHA ETKİN HALE GETİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.