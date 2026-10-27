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Güvenlik gerekçesiyle Anafartalar'da üç işletme yıkıldı

Ankara Altındağ'da asayiş ve güvenlik yönünden uygunsuz bulunan üç işletme, 25 Eylül bildirimi sonrası tebligat yapılarak belediye ekiplerince yıkıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:08

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güvenlik gerekçesiyle Anafartalar'da üç işletme yıkıldı

Altındağ'da güvenlik gerekçeli yıkımlar

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, asayiş ve güvenlik açısından uygun bulunmayan 3 işletme belediye ekiplerince yıkıldı. Söz konusu müdahale, Emniyet birimlerinin yaptığı denetimler ve yapılan resmi bildirimler sonucunda gerçekleştirildi.

Denetim süreci:

İncelemeyi yürüten birim, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak adresinde bir eğlence mekanına ve iki büfeye yönelik tespitlerde bulundu. Yapılan değerlendirmede işletmelerin asayiş ile güvenlik yönünden uygun olmadığı saptandı.

Yıkımın uygulanması:

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25 Eylül tarihinde Altındağ Belediye Başkanlığı'na bildirim yapıldı. Bildirimin ardından işletmelere tebligat gönderilerek yıkım süreci başlatıldı ve yaklaşık bir hafta içerisinde belediye ekipleri tarafından ilgili işyerlerinin yıkımı tamamlandı.

Yetkililer, uygulamanın kamu düzeni ve vatandaş güvenliğini sağlama amaçlı olduğunu belirtirken, gerektiğinde benzer denetim ve işlemlerin süreceğine işaret etti.

ANKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BULUNAN 3 İŞLETME, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİNİN...

ANKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BULUNAN 3 İŞLETME, ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİNİN BİLDİRİMİ ÜZERİNE BELEDİYE EKİPLERİNCE YIKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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